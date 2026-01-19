Hitro slovo Slovenke od Melbourna

Postanite naročnik | že od 14,99 €
Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na uvodnem letošnjem turnirju za grand slam – odprtem prvenstvu Avstralije. V Melbournu je namreč v dveh nizih ekspresno klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech.
Erjavčeva, ki v točkovanju Ženskega teniškega združenja (WTA) zaseda 102. mesto, za Frechovo, ki na svetovni lestvici drži 57. mesto, preprosto ni imela protiorožja. Potem ko je uvodni niz izgubila z 1:6, je v drugem klonila z enakim izidom.
Na glavnem delu turnirja bo nastopila tudi Kaja Juvan (100. na lestvici WTA), k ji žreb prav tako ni bil najbolj naklonjen. Že v prvem krogu ji je ta namenil peto nosilko in eno od favoritinj, Kazahstanko Jeleno Ribakino.
V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, ki pa je po dveh zmagah obstala na zadnji oviri.
