Hitro slovo Slovenke od Melbourna

Slovenska teniška igralka Veronika Erjavec je hitro končala nastope na uvodnem letošnjem turnirju za grand slam – odprtem prvenstvu Avstralije. V Melbournu je namreč v dveh nizih ekspresno klonila proti Poljakinji Magdaleni Frech.

Erjavčeva, ki v točkovanju Ženskega teniškega združenja (WTA) zaseda 102. mesto, za Frechovo, ki na svetovni lestvici drži 57. mesto, preprosto ni imela protiorožja. Potem ko je uvodni niz izgubila z 1:6, je v drugem klonila z enakim izidom.

Veronika Erjavec (desno) je lahko le čestitala Magdaleni Frech. FOTO: Edgar Su/Reuters

Na glavnem delu turnirja bo nastopila tudi Kaja Juvan (100. na lestvici WTA), k ji žreb prav tako ni bil najbolj naklonjen. Že v prvem krogu ji je ta namenil peto nosilko in eno od favoritinj, Kazahstanko Jeleno Ribakino.

V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala tudi Tamara Zidanšek, ki pa je po dveh zmagah obstala na zadnji oviri.