Hrvat ubranil šest zaključnih žogic

Ljubljana

Zmagovalka OP ZDA leta 2016 Nemka Angelique Kerber je brez težav premagala Američanko Ann Li. FOTO: Al Bello/AFP



Đokovićeva 26. zaporedna zmaga

- Na odprtem teniškem prvenstvu ZDA v New Yorku so v tretjem krogu naloge z manj ali več težavami opravili prvi nosilec Srb, četrta nosilka Japonkain Hrvat. Ta je presenetil četrtega nosilca GrkaNa koncu je Hrvat, ki ima v New Yorku status 27. nosilca, zmagal s 6:7 (2), 6:4, 4:6, 7:5, 7:6 (4). Uspelo mu je ubraniti šest zaključnih žogic in se vrniti po navidez izgubljenem položaju in zaostanku z 1:5 v četrtem nizu.Njegova trma in borba sta se izplačali. Po več kot štirih urah in pol se je drugič v zadnjih treh letih uvrstil v četrti krog.»Moram priznati, da sem imel kar srečo,« je po dvoboju, ki se je končal ob enih ponoči po lokalnem lasu, priznal Ćorić. Njegov naslednji tekmec bo Avstralec»To je verjetno hkrati najbolj smešen in najbolj žalosten trenutek moje kariere,« pa je poraz po zanesljivem vodstvu pokomentiral Grk.Precej težav pa je imela tudi Naomi Osaka; četrto leto v nizu se je uvrstila v četrti krog, ni pa šlo povsem gladko, Ukrajinkoje ugnala po treh nizih s 6:3, 6:7 (4), 6:2»Toliko točk je bilo, ki jih nisem izkoristila. Postala sem preveč pasivna, ona pa je napadla in šla pogumno v igro,« je po dvoboju z ukrajinsko najstnico, ki je trajal dve uri in pol, priznala Japonka.Nemka, zmagovalka leta 2016, se je sprehodila do naslednjega kroga, saj je domačo igralkopremagala s 6:3, 6:4. Dvakratna prvakinja iz Wimbledona Čehinjapa je napredovala s 6:4, 6:3 proti AmeričankiPrvi nosilec v moški konkurenci Novak Đoković je odpravil Nemca, za 26. zaporedno zmago v sezoni je slavil s 6:3, 6:3, 6:1. Naslednja ovira za letos še nepremaganega Srba bo Španec, 20. nosilec.Podobno pot kot Ćorić pa je ubral tudi Kanadčan, 12. nosilec, ki je v četrtem nizu že zaostajal z 2:5, potem pa premagal Američanas 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (5), 6:2.Precej bolj stresno je bilo dogajanje za Nemcain Francoza; slednji je, ker je bil v stikih z okuženim rojakom, pod posebnim zdravstvenim drobnogledom, pred dvobojem pa so mu tamkajšnje zdravstvene oblasti nameravale celo preprečiti nastop. Na koncu so v boju za dovoljenje za igranje zmagali prireditelji, toda po treh urah prerekanj Francoz ni bil več najbolj zbran za igranje.»Bilo je čudno, ležal sem na kavču in čakal, da bom mogoče lahko igral,« je mučno dogajanje opisal Francoz. Nazadnje je lahko igral, zmagal pa je Zverev s 6:7 (4), 6:4, 6:2.»Situacija je bila zapletena, ampak navsezadnje smo profesionalci in moramo se s tem sprijazniti,« pa je po dvoboju na to temo dejal Zverev, ki ni pričakoval, da bo ta dan sploh še igral.