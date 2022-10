Iga Šwiatek do osme turnirske zmage letos

Poljakinja Iga Šwiatek je namreč v finalu turnirja v San Diegu z nagradnim skladom 780.974 evrov po treh nizih premagala Hrvatico Donno Vekić. Šwiatkova je to sezono na ameriških tleh tako dobila še 24. dvoboj, izgubila pa le enega, potem ko je po uri in 47 minutah igre v finalu s 6:3, 3:6 in 6:0 odpravila hrvaško kvalifikantko Vekićevo.

Pred tem je prva igralka sveta to sezono dobila že odprto prvenstvo ZDA, Indian Wells in Miami. Skupno je bila to za prvo nosilko San Diega še 64. zmaga v sezoni, kar je največ vse od leta 2013, ko je Američanka Serena Williams dobila 78 dvobojev.

»Bil je napet in precej dolg dvoboj. Obe radi močno tolčeva po žogici. Ko se je dvoboj prevesil v tretji niz, sem skušala biti le sproščena na terenu in to mi je dobro uspelo,« je po zmagi na igrišču dejala 21-letna Šwiatkova.

Vekićeva, ki je minuli teden igrala odlično in domov poslala tudi Grkinjo Mario Sakari, Čehinjo Karolino Pliškovo, Belorusinjo Arino Sabalenka in domačinko Danielle Collins, je imela težji finalni program, saj je pred tem morala dokončati tudi zaradi dežja prekinjen polfinale. Hrvatica tako ostaja pri teh turnirskih zmagah v karieri, nedeljski finale pa ji bo na lestvici WTA spet prinesel skok med najboljšo petdeseterico igralk (47.).