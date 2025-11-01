Iga in Arina v lovu na legendarno Sereno

V nadaljevanju preberite:

Danes se bo v Rijadu začel sklepni posamični turnir sezone teniških igralk. Zbrana je udarna osmerica. Koliko znaša bogat nagradni sklad, koliko bo dobila zmagovalka v primeru, da od uvodnega skupinskega dela ne bo izgubila niti enega dvoboja? Kdo in koliko je največ zaslužil s turnirskimi nagradami na ženski teniški sceni? Kako kaže sedanji vodilni igralki na svetu Arini Sabalenka? In koliko igralk iz deseterice na večni lestvici najbogatejših bo igralo zdaj v Rijadu?