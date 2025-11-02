Iga Šwiatek: Močno pogrešam Rafaela Nadala

Za uvod v finalni turnir najboljše osmerice teniških igralk v Rijadu je poljska zvezdnica Iga Šwiatek prepričljivo ugnala ameriško tekmico Madison Keys – 6:1, 6:2. Očitno je 24-letna Poljakinja tudi ob koncu sezone na izjemni ravni pripravljenosti, pred dnevi smo tudi objavili, da je po na večni lestvici po denarnih nagradah na teniških turnirjih zdaj že na 2. mestu, pred njo je le še izjemna Serena Williams.

Po dvoboju pa je vrstnica naše Kaje Juvan in tudi njena soigralka med dvojicami na mladinskih olimpijskih igrah leta 2018 (takrat sta skupaj veselili zlate kolajne) poudarila, da svojo izjemno motivacijo vedno znova črpa pri teniškem zgledu Rafaela Nadala. »Zahvaljujoč Rafaelu sem se naučila, kako ohranjati bojeviti duh. Iskreno povedano – zelo ga pogrešam. Gledam posnetke njegovih tekem in si mislim, kako lepo bi ga bilo še enkrat videti v živo,« je poudarila in dodala: »Vesela sem, da se mi je ponudila priložnost igranja z njim. Te izkušnje mi zelo dobro denejo, prav tu črpam svojo motivacijo.«