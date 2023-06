Igralke v dilemi glede spodnjega perila

Turnir v Wimbledonu velja za najbolj zvestega tradiciji, toda včasih se tudi v All England Clubu odločijo olajšati stroga pravila. Tako za teniške igralke odslej ne bo več veljalo, da morajo obvezno nositi belo spodnje perilo.

Tako so se odločili na podlagi pogovorov z igralkami, ki so se pritoževale, da se med menstruacijo ne počutijo sproščene v belih hlačkah. Toda tunizijska zvezdnica Ons Jabeur ni prepričana, ali bo izkoristila možnost nošenja temnega perila.

»Po eni strani je dobro, da ne bomo več čutile nelagodja, toda po drugi bodo vsi vedeli, kdaj imamo tiste dneve v mesecu. Torej, ne vem, kaj je bolje,« je bila v dilemi Jabeurjeva, ki je lani v finalu izgubila proti Jeleni Ribakini.

»Mislim, da bi bila še najboljša rešitev, da bi se vse igralke odločile za temno različico,« je še dejala številka 6 na lestvici WTA. Toda Karolina Pliškova, finalistka leta 2021, je že sporočila, da bo nosila belo perilo.

Ena od pobudnic spremembe je bila Judy Murray, trenerka in mati britanskih igralcev Andyja in Jamieja. Izvršna direktorica All England Cluba Sally Bolton pa je dejala: »Tudi po posvetu s predstavniki delničarjev smo se odločili za spremembo kodeksa oblačenja, ker želimo, da se lahko igralke povsem posvetijo tenisu in tako pokažejo najboljše predstave.«

Igralkam ne bo treba več nositi belega spodnjega perila. FOTO: Toby Melville/Reuters

Turnir na sveti travi, tretji grand slam sezone, se bo začel v ponedeljek. Nastop branilke naslova Ribakine je še vedno negotov, ker še ni prebolela viroze, zaradi katere se je umaknila s pripravljalnega turnirja v Eastbournu. Prva nosilka bo Iga Šwiatek, zmagovalka OP Francije, ki ji pa travnata podlaga ne ustreza najbolj in je najdlje prišla do četrtega kroga leta 2021.