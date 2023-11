Italijan rešil Đokovića

Zmagovalca zadnjega kroga v zeleni skupini sta napredovala v polfinale zaključnega turnirja najboljše osmerice teniških igralcev sezone v Torinu. Srbski as Novak Đoković je v prvem dvoboju premagal Poljaka Huberta Hurkacza, Italijan Jannik Sinner pa je ohranil stoodstotni izkupiček proti Dancu Holgerju Runeju.

Prvi igralec sveta in branilec lovorike iz Srbije je po zmagi nad rezervistom iz Poljske (7:6, 4:6 in 6:1) trepetal za uvrstitev v polfinale, saj bi ga lahko Rune z zmago izrinil na tretje mesto v skupini, a je Južni Tirolec, ki je že pred zadnjim nastopom postal prvi Italijan v polfinalih zaključnih turnirjev, prišel do tretje zmage (6:2, 5:7 in 6:4).

Đoković, zmagovalec štiriindvajsetih turnirjev za grand slam, tako ostaja v igri za rekordno sedmo lovoriko na zaključnih turnirjih. Trenutno si deli prvo mesto s športno upokojenim švicarskim šampionom Rogerjem Federerjem.

V rdeči skupini ima pred zadnjim krogom v petek Danil Medvedjev že zagotovljeno mesto v polfinalu, jasno pa je tudi, da Andrej Rubljov nima več možnosti za napredovanje.

Jutri se bosta ob 14.30 pomerila Španec Carlos Alcaraz in Medvedjev, ob 21. uri pa Nemec Alexander Zverev in Rubljov.