Italijanka z dvema finaloma na velikih slamih prva tekmica Veronike Erjavec

Najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec se bo v prvem krogu velikega slama v New Yorku pomerila z Italijanko Jasmine Paolini, je določil današnji žreb.

Šestindvajsetletna Erjavec bo prvič v karieri igrala na odprtem prvenstvu ZDA. Letos je nastopila na vseh treh prejšnjih, vendar se na nobenem ni prebila čez prvi krog. Njen najboljši grand slam dosežek je drugi krog v Wimbledonu 2025. Njena tekmica iz Italije je štiri leta starejša in zaseda 20. mesto na svetu. Leta 2024 je igrala v dveh grand slam finalih v Parizu in Wimbledonu. Na US Opnu je najdlje prišla v četrti krog leta 2024. Erjavec in Paolini se doslej še nista srečali, zmagovalko pa v drugem krogu čaka Ukrajinka Dajana Jastremska ali kvalifikantka. Nastop v prvem krogu je vreden 120.000 evrov, preboj v drugi krog pa prinaša nekaj več kot 160.000 evrov. V igri za nastop v glavnem turnirju je tudi Tamara Zidanšek, ki se bo danes zvečer na zadnji stopnički kvalifikacij pomerila s Kanadčanko Bianco Andreescu, sicer nekdanjo zmagovalko OP ZDA (2019). Prva nosilka Arina Sabalenka iz Belorusije bo na uvodu igrala s Kolumbijko Camilo Osorio, prva nosilca, Nemca Alexandra Zvereva in Španca Carlosa Alcaraza, pa čakata Italijan Lorenzo Sonego oz. Rus Roman Safjulin.