  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Trgovina

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Pozdravljeni!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Italijanka z dvema finaloma na velikih slamih prva tekmica Veronike Erjavec

Najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici se bo v prvem krogu velikega slama v New Yorku pomerila z Jasmine Paolini.
Veroniko Erjavec čaka visoka prva ovira na odprtem prvenstvu ZDA. FOTO: Edgar Su/Reuters
Galerija
Veroniko Erjavec čaka visoka prva ovira na odprtem prvenstvu ZDA. FOTO: Edgar Su/Reuters
Š. R., STA
27. 8. 2026 | 20:15
1:59
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici Veronika Erjavec se bo v prvem krogu velikega slama v New Yorku pomerila z Italijanko Jasmine Paolini, je določil današnji žreb.

Šestindvajsetletna Erjavec bo prvič v karieri igrala na odprtem prvenstvu ZDA. Letos je nastopila na vseh treh prejšnjih, vendar se na nobenem ni prebila čez prvi krog. Njen najboljši grand slam dosežek je drugi krog v Wimbledonu 2025. Njena tekmica iz Italije je štiri leta starejša in zaseda 20. mesto na svetu. Leta 2024 je igrala v dveh grand slam finalih v Parizu in Wimbledonu. Na US Opnu je najdlje prišla v četrti krog leta 2024. Erjavec in Paolini se doslej še nista srečali, zmagovalko pa v drugem krogu čaka Ukrajinka Dajana Jastremska ali kvalifikantka. Nastop v prvem krogu je vreden 120.000 evrov, preboj v drugi krog pa prinaša nekaj več kot 160.000 evrov. V igri za nastop v glavnem turnirju je tudi Tamara Zidanšek, ki se bo danes zvečer na zadnji stopnički kvalifikacij pomerila s Kanadčanko Bianco Andreescu, sicer nekdanjo zmagovalko OP ZDA (2019). Prva nosilka Arina Sabalenka iz Belorusije bo na uvodu igrala s Kolumbijko Camilo Osorio, prva nosilca, Nemca Alexandra Zvereva in Španca Carlosa Alcaraza, pa čakata Italijan Lorenzo Sonego oz. Rus Roman Safjulin.

Sorodni članki

Šport  |  Drugo
Tenis

Konec wimbledonske pustolovščine

Veronika Erjavec se je po porazu v 1. kolu posamičnega turnirja poslovila od tekmovanja dvojic. Poljakinja gladko ugnala Čehinjo.
2. 7. 2026 | 21:40
Preberite več
Šport  |  Tenis
OP Anglije

Slovenska reprezentantka izgubila po maratonu, izpadla tudi Serena Williams

Za Veroniko Erjavec je bila v uvodnem krogu turnirja za grand slam v Wimbledonu usodna izkušena Francozinja.
30. 6. 2026 | 19:40
Preberite več
Šport  |  Drugo
Tenis

Zdi se mi super, da so tudi igralke iz top 10 premagljive

Vodilna slovenska teniška igralka Veronika Erjavec v torkovem 1. kolu slovitega turnirja favoritinja proti Francozinji Leoili Jeanjean.
Siniša Uroševič 29. 6. 2026 | 15:34
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji 2026

Vuelta 2026, šesta etapa: bo Pogačar danes napadel?

Dirka po Španiji: pred nami je nadvse razburljiva etapa, katere vrhunec bo vzpon na Puerto el Bartolo.
27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Košarka
Los Angeles Lakers

Dončić dobil košarico, Kuminga je zavrnil milijone in šel na sever

Košarkarji Los Angeles Lakers so ostali praznih rok, Jonathan Kuminga je podpisal pogodbo z Minnesoto Timberwolves.
27. 8. 2026 | 09:03
Preberite več
Novice  |  Črna kronika
Hrvaška

Incident na Brionih: Slovenci plovilo zakamuflirali v vojaško, da bi se izognili plačilom

Kot navaja portal morski.hr, so slovenski in tudi hrvaški državljani poskušali z lažno vojaško identiteto obiti varnostne protokole in finančne obveznosti.
26. 8. 2026 | 20:53
Preberite več
Šport  |  Kolesarstvo
Dirka po Španiji

Pogačar odkril, kdo je najbolj znana oseba v njegovem imeniku

V hitropoteznem intervjuju za TNT Sports, ki prenaša dirko po Španiji, je Tadej Pogačar odkril številne zanimivosti, tudi to, kateri šport ima najraje.
27. 8. 2026 | 07:47
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Kumulativna inflacija skoraj 29 %: kaj se dogaja z našim denarjem?

Vzajemni skladi so lahko prvi korak v investiranje. Kaj se zgodi z denarjem po vplačilu in zakaj je razpršitev tako pomembna?
26. 8. 2026 | 09:35
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
V LJUBLJANI

Bo umetna inteligenca zmagala v novi dobi digitala?

Osrednji letošnji dogodek ustvarjalcev digitala WEBSI dan: Festival slovenskega digitalnega komuniciranja se bo zaključil s podelitvijo prestižnih WEBSI nagrad.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:15
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju  |  Odkrivamo Slovenijo
Vredno branja

Nagradni natečaj: Odkrivamo Slovenijo

Sodelujte v velikem nagradnem natečaju in se potegujte za privlačno poletno nagrado: električni SUP.
Delo 10. 7. 2026 | 14:38
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Ko kakovost zdravstvene obravnave postane merljiva

Staranje prebivalstva, pomanjkanje kadra in tehnološki razvoj povečujejo pritiske na zdravstveni sistem, zato je zagotavljanje kakovosti in varnosti ključno.
25. 8. 2026 | 09:42
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
Financiranje podjetij

Milijarda evrov za podjetja: za kaj vse lahko dobijo ugodnejše financiranje?

Podjetjem so na voljo novi produkti za financiranje razvoja, investicij, rasti in reševanja likvidnosti ob zunanjih šokih.
Milka Bizovičar 27. 8. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Uroš Bider bo na vrhu Geoplina nasledil Simona Urbancla

Uroš Bider zadnja leta vodi poslovanje Petrola in družbe Beogas v Srbiji.
Nejc Gole 26. 8. 2026 | 11:32
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Zdravje

Vsak evro v slovensko zdravje se skoraj potroji

V Evropi že prihranki zaradi manj hospitalizacij skoraj pokrijejo vložke v zdravje, poudarja Dennis Ostwald iz nemškega inštituta WifOR.
Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:10
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Kakovost zraka

Slab zrak v učilnicah vpliva na počutje, zdravje in uspešnost otrok

O prezračevanju se začne razmišljati šele, ko se pojavijo težave. Kakovost zraka v učnih prostorih je enako pomembna kot ustrezna osvetlitev ali ogrevanje.
Milka Bizovičar 26. 8. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

OP ZDACarlos AlcarazNew YorkVeronika ErjavecTamara ZidanšekJasmine Paolini

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Šport  |  Drugo
Sredozemske igre

Sloveniji sta badmintonista priborila še najmanj dve bronasti kolajni

Šesti tekmovalni dan sredozemskih iger v italijanskem Tarantu sta se Miha Ivančič in Tadej Jelenc uvrstila v polfinale med dvojicami.
27. 8. 2026 | 20:35
Preberite več
Šport  |  Tenis
Žreb parov OP ZDA

Italijanka z dvema finaloma na velikih slamih prva tekmica Veronike Erjavec

Najvišjeuvrščena slovenska teniška igralka na svetovni lestvici se bo v prvem krogu velikega slama v New Yorku pomerila z Jasmine Paolini.
27. 8. 2026 | 20:15
Preberite več
Šport  |  Nogomet
žreb parov lige prvakov

Rane še bolj skelijo, Celjani bi igrali na Parku princev, če bi ...

V Monaku so opravili žreb parov ligaškega dela nogometne lige prvakov. Jan Oblak in Benjamin Šeško se bosta pomerila v Madridu. Slovan gost Paris St-Germaina.
27. 8. 2026 | 20:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Tragedija v šoli pri Berlinu: ubita dijakinja in moški

Policija po doslej znanih podatkih domneva, da je bil v ozadju osebni spor.
27. 8. 2026 | 19:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vinar

Umrl je Branko Čotar

Branko Čotar je bil pionir sonaravnega vinogradništva in vinarstva na Krasu.
27. 8. 2026 | 18:49
Preberite več
Šport  |  Nogomet
žreb parov lige prvakov

Rane še bolj skelijo, Celjani bi igrali na Parku princev, če bi ...

V Monaku so opravili žreb parov ligaškega dela nogometne lige prvakov. Jan Oblak in Benjamin Šeško se bosta pomerila v Madridu. Slovan gost Paris St-Germaina.
27. 8. 2026 | 20:00
Preberite več
Novice  |  Svet
Vredno branja

Tragedija v šoli pri Berlinu: ubita dijakinja in moški

Policija po doslej znanih podatkih domneva, da je bil v ozadju osebni spor.
27. 8. 2026 | 19:26
Preberite več
Novice  |  Slovenija
Vinar

Umrl je Branko Čotar

Branko Čotar je bil pionir sonaravnega vinogradništva in vinarstva na Krasu.
27. 8. 2026 | 18:49
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Rekordna prodaja električnih avtomobilov, a subvencij je zmanjkalo

Dr. Slavko Ažman: Če trg zdaj ustavimo, lahko porušimo preboj, na katerega smo čakali leta
19. 8. 2026 | 09:10
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Nemčija spreminja smer pri ogrevanju: dolgoročna vloga plinovodnih omrežij

Nemčija je po obsežni javni razpravi spremenila pravila ogrevanja stavb.
Promo Delo 26. 8. 2026 | 09:04
Preberite več
Promo
Magazin  |  Svet so ljudje
Vredno branja

Tekaški praznik v novi preobleki: ste pripravljeni na Triglav tek by MOJtribe?

Na Brdu pri Kranju bo 12. septembra 14. Triglav tek by MOJtribe, ki poleg teka in zabavnega spremljevalnega programa letos prinaša še novost – MOJ pohod.
25. 8. 2026 | 08:31
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Preventiva danes, za bolj zdrav jutri
Vredno branja

Gensko testiranje: kako nam lahko pomaga personalizirana preventiva (video)

Preventiva postaja močno orodje za zdravo in dolgo življenje. S pravimi pristopi lahko izberemo boljšo pot do dolgoživosti.
Promo Delo 21. 8. 2026 | 11:48
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  70 let zgodb, ki jih pišejo zavzeti zaposleni
Vredno branja

Sedemdeset let zgodb, ki jih soustvarjajo ljudje

Sedem desetletij tradicije potrjuje, da uspešno podjetje nastaja tam, kjer so zaposleni slišani, spoštovani in vključeni.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 10:59
Preberite več
Magazin  |  Pozdrav poletju
Vredno branja

To so vaši najljubši kotički v Sloveniji

Vam zmanjkuje idej za izlet ali daljši oddih v Sloveniji? Preverite priporočila, tudi vi pa lahko sodelujte v žrebu za električni sup.
Delo 14. 7. 2026 | 14:39
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Jesen v Dolini Soče v znamenju gibanja in okusov

Od 4. septembra do 11. oktobra 2026 Dolina Soče vabi v najlepši čas za raziskovanje narave – peš, na kolesu in skozi zgodbe ljudi, ki navdihujejo.
Promo Delo 27. 8. 2026 | 08:35
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Ilirika se v Zagreb širi zaradi krepitve hrvaškega kapitalskega trga

Na Hrvaškem imajo pomembno vlogo veliki pokojninski in vzajemni skladi, dodatno spodbudo pa naj bi prinesel hrvaški investicijski račun.
Nejc Gole 24. 8. 2026 | 13:43
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiIzvoznikiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvo

Šport

NogometKolesarstvoVueltaKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Pozdrav poletjuSvet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo