Najstnica ruši rekorde, na igrišču se jezi v srbščini

Teniška družina dobiva novo mlado zvezdnico. Američanka Iva Jović je pri rosnih 17 letih osvojila svoj prvi naslov na WTA turnirju serije 500 v Guadalajari in potrdila status ene najbolj nadarjenih teniških igralk na svetu. V finalu je po uri in pol igre premagala Kolumbijko Emiliano Arango s 6-4, 6-1 ter postala najmlajša zmagovalka posameznega naslova v tej sezoni. Za 16 dni je prehitela Mirro Andrejevo in je prva Američanka po Coco Gauff (Parma 2020), ki je osvojila turnir kot najstnica.

Pot do njene zmage je bila zahtevna – v drugem krogu je ugnala osmo nosilko Camilo Osorio, v četrtfinalu pa rešila zaključno žogo proti Victorii Jimenez Kasintsevi. S 499 točkami je skočila z 72. na 36. mesto lestvice WTA, kar je njena najboljša uvrstitev doslej, in je najmlajša igralka v svetovni stoterici. Z denarnim čekom v višini 164.000 dolajev je v karieri presegla milijon dolarjev skupnega zaslužka.

Iva Jović med eno od iger. FOTO: Ulises Ruiz/AFP

Po zmagi je navdušila z iskrenim govorom. Najprej se je obrnila k tekmici: »Pokazala si neverjetno borbenost in publiko razveselila s šovom. Vem, da se danes nisi najbolje počutila, a te zaradi tega še toliko bolj spoštujem.« Nato pa je spregovorila o težavah mladih igralk na Touru: »Ni lahko začeti kariero, ko si mlad in nimaš veliko prijateljev. A igralke, kot je Emiliana, to olajšajo – vedno ima nasmeh na obrazu in mi pomaga, da se počutim bolje.«

Njeno ime prvič močno odmevalo že lani

Jović, rojena 6. decembra 2007 v Kaliforniji, ima močne balkanske korenine. Mama Jelena je iz Splita, oče Bojan iz Leskovca v Srbiji, starejša sestra Mia pa je prav tako tenisačica. Vsako leto preživi nekaj časa v Srbiji: »Odkar sem imela dve, tri leta, prihajam v Beograd in Leskovac. Rada imam ta kraj, Beograd je posebej lep. Jezik govorim dobro in ga kdaj uporabim tudi na igrišču – predvsem, ko sem jezna in nočem, da me sodniki razumejo.«

Novak Đoković je teniški vzornik Ive Jović. FOTO: Mike Frey/Reuters

Njeno ime je prvič močno odmevalo že lani na US Opnu, ko je pri 16 letih debitirala v glavnem žrebu in takoj prišla do zmage – kot najmlajša Američanka po letu 2000. Njen vzornik je Novak Đoković, sama pa slovi po tehnični dovršenosti in vsestranski igri. Ameriški novinarji v njej vidijo tudi bodočo zmagovalko turnirja za grand slam in številko ena svetovnega tenisa.