Iz Plovdiva v svet športnih asov

Veselju sijajne Bolgarke ob zadnji zmagi ni bilo konca. FOTO: Al Bello/AFP

- Marsikaj se je že zgodilo v dobrem tednu dogajanja na drugem letošnjem teniškem turnirju iz prestižne serije za grand slam, za prav posebno zgodbo z lepo vsebino je poskrbelaBolgarke zaradi rojstva otroka in še pred tem poškodbe ni bilo tri leta v tekmovalni karavani, čez štiri dni bo praznovala 33. rojstni dan. Zdaj pa je v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA!Doslej je igrala zelo prepričljivo. Res gladko je ugnala dotlej prav zanesljivoHrvatico iz Osijeka, odlična je bila tudi po izgubljeni podaljšani igri drugega niza pozneje v odločilnem tretjem proti francoski tekmici– 6:4, 6:7 (5), 6:3. Po zaslugi te zmage si je priigrala že četrtfinale in današnji dvoboj z veliko ameriško junakinjo, ki lovi že 24. lovoriko za grand slam.»Prav neučakana sem pred dvobojem s Sereno,« so z udarnim naslovom njene besede zapisali v bolgarskem dnevniku 24 časa, na vrhu spletne strani Faktov, prav tako časnika iz njene domovine, pa so poudarili, da je izjemna rojakinja po zadnji zmagi bruhnila v jok. Njeni sreči ni bilo konca, dolgo ni verjela, da se bo sploh še kdaj po tistem zadnjem Wimbledonu 2017 vrnila k vrhunskemu tenisu, ko pa se je naposled letos le odločila, so se kar vrstile odpovedi turnirjev ob pandemiji koronavirusa ...Prav z današnjo tekmico kot tudi sijajno belorusko teniško igralkopredstavlja četrtfinalni cvet povratnic v teniško karavano, potem ko so se spoznale z materinstvom. Rojstva sinase je razveselila aprila 2018, v Bolgariji so malčku pri priči napovedali lepo športno pot, saj mu to zagotavljajo geni staršev – Cvetana je z naskokom najbolj prepoznavna bolgarska teniška igralka, njen soprog, sicer vrstnik, pa nekdanji nogometaš. Oba sta doma iz Plovdiva, drugega največjega mesta v državi, znanega po bogati zgodovinski dediščini. In tudi po športu. Od tu sta tudi nekdanji vodilni bolgarski nogometni zvezdnikin nekoč sijajna atletinjaPrav na včerajšnji dan je bil tudi praznik mesta, v katerem niso skrivali ponosa ob podvigu svoje Cvetane. Zaradi prijaznosti in preprostega pristopa priljubljene med številnimi teniškimi privrženci tudi drugod. Zato mnogi postavni rjavolaski, visoki 180 cm, privoščijo še lepo nadaljevanje športne poti in veliko predstavo danes v New Yorku.