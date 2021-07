Izmučeni Federer si bo vzel čas za razmislek: Zdaj bi kar zadremal

Roger Federer je v obračunu s Hubertom Hurkaczem, ki še naprej piše zgodovino, klonil s 3:6, 6:7 (4) in 0:6 v nizih ter osrednje igrišče zapuščal na robu solz. Po nedavnih operacijah so namigovanja, da bi se lahko v kratkem upokojil, vedno glasnejša. Kljub temu je Federer pomiril navijače, češ da o upokojitvi zaenkrat še ne razmišlja, si pa bo vzel nekaj časa za premislek po kar dveh operacijah kolena.



»Potrebuješ cilj, ko greš skozi rehabilitacijo in vse to, kar sem dal skozi. Ne moreš razmišljati o celotni gori, potrebuješ stopnice,« je filozofsko dejal Federer. »Wimbledon je bila prva super stopnica. Zdaj je tega konec in moraš vse še enkrat oceniti. Moraš videti, kje so telo, koleno in misli. Zame je težko. Vedel sem, da bo naporno, če sem pošten, a zdaj se moram pogovoriti z ekipo in si vzeti čas – da ne čutim časovnega pritiska s strani vas (medijev, op. a.) ali kogar koli drugega ... Vzeti si čas in razmisliti o primerni rešitvi. Upam, da ne (da ne bo šel v pokoj, op. a.), cilj je, da bi še naprej igral.«

Vesel, da je prišel tako daleč

Federer se tudi ni opredelil glede nastopa na olimpijskih igrah v Tokiu, na vprašanje, če je bil to njegov zadnji dvoboj na osrednjem igrišču, pa je odvrnil: »Resnično ne vem. Moram se postaviti na noge. Moj cilj je bil, da odigram še en Wimbledon. Prvotni cilj je bil, da igram lani. Letos mi je uspelo. Z vsem, kar pride po Wimbledonu, smo se že od začetka nameravali usesti in pogovoriti. Zdaj, ko je Wimbledona konec, si moram vzeti nekaj dni. Nekaj časa bomo imeli nocoj, ko bomo videli, kako se počutim, potem pa bomo videli, kaj lahko storim, da pridem v boljšo formo in sem bolj konkurenčen. Vesel sem, da mi je tu uspelo priti tako daleč. Seveda bi rad spet igral, a pri moji starosti nikoli ne veš, kaj te čaka za ovinkom.«



Švicar je tudi priznal, da ga je prepričljiv poraz zabolel, ni pa skrival dejstva, da je povsem iztrošen. Zahvalil se je za podporo navijačem in obžaloval dejstvo, da nabito polne tribune niso videle bolj zanimivega dvoboja.



»Zdaj bi lahko kar zadremal,« je še pristavil Federer. »Težko je bilo teh zadnjih nekaj dvobojev. Zdaj lahko čutiš, da si ne boš opomogel. Tega nisem vajen. Ovacije pa so bile fantastične. To ljubim, zaradi tega še vedno igram. Lepo je bilo videti polne tribune danes, žal pa so videle poraz v treh nizih.«

