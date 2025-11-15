Izvrstni Tamara Zidanšek in Kaja Juvan Slovenijo popeljali med svetovno elito

Slovenska ženska teniška reprezentanca si je izborila mesto med 14 najboljšimi ekipami v pokalu Billie Jean King, ki se bodo aprila prihodnje leto potegovale za sedem prostih mest na zaključnem turnirju na Kitajskem. Prvo mesto na kvalifikacijskem turnirju v indijskem Bangaloreju si je zagotovila z zmagama proti Nizozemski in Indiji.

Tako kot dan prej proti Nizozemski sta vprašanje zmagovalk že po igrah posameznic rešili Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Sedemindvajsetletna Konjičanka je bila boljša od druge igralke Indije, Shrivalli Rashmikae Bhamidipaty, s 6:3, 4:6 in 6:1, tri leta mlajša Ljubljančanka pa je premagala najboljšo domačo predstavnico, Sahajo Yamalapalli, s 6:4, 6:2. Danes sledi še zgolj revialna igra dvojic.

Slovenija bo tretjič v zadnjih štirih sezonah igrala na zadnji stopnički pred zaključnim turnirjem pokala BJK. Leta 2023 se je po epskem preobratu v Kopru proti Romuniji uvrstila na finalni turnir v Sevillo, kjer je prišla vse do polfinala, 2024 pa je v Bratislavi izgubila proti Slovaški.

Kapetanka odprave Maša Zec Peškirič (levo) in izvrstna teniška igralka Tamara Zdanšek (desno) sta se lahko znova razveselili preboja med elito. FOTO: Teniška zveza Slovenije

Letos si je mesto v aprilskih kvalifikacijah zagotovila pod vodstvom nove kapetanke Maše Zec Peškirič in tudi s kančkom sreče. Na turnirju v Bangaloreju v Indiji je Slovenija nastopila kot srečna poraženka oziroma kot najvišjeuvrščena reprezentanca na svetovni lestvici med tistimi, ki niso dosegle neposredne uvrstitve iz evroafriške skupine.

Kvalifikacije v začetku aprila 2026 za zaključni septembrski turnir na Kitajskem bodo potekale po starem sistemu z dvoboji doma ali v gosteh in ne kot letos v skupinskem formatu.

Znanih je sedem udeleženk, to so reprezentance z letošnjega zaključnega turnirja v Shenzenu z izjemo Kitajske, ki je avtomatično uvrščena na F8 2026, Velika Britanija, Italija, Japonska, Kazahstan, Španija, Ukrajina in ZDA. Preostalih šest reprezentanc poleg Slovenije bo znanih ta konec tedna po sedmih kvalifikacijskih turnirjih, ki potekajo širom sveta.