Jadranski teniški veseljaki so opravili s koronavirusom

Ljubljana



Zmagal je peti niz

Goran Ivanišević (desno) je sporočil, da je zmagal v petem nizu. FOTO: Antonio Bronic/Reuters

- Kot kaže, so udeleženci dobrodelnega teniškega turnirja Adria Tour, ki je bil prejšnji mesec v Beogradu in Zadru, okužbo s covidom-19 uspešno preboleli. Prek družbenih omrežij sta svojo zdravstveno stanje sporočila še bolgarski igralecin hrvaška legendaGlavni organizator tega ekshibicijskega turnirjase je že pred časom vrnil nazaj k treningom. Nazadnje je bil s starši na potovanju v BiH, kjer si je ogledal piramide v Vitezu.Serija dobrodelnih teniških turnirjev se je začela 12. junija v Beogradu. Nato se je karavana preselila v Zadar. Potem ko je odjeknila novica, da je na na okužbo z novim koronavirusom pozitiven Dimitrov, je sledila odpoved finala turnirja v Zadru, postanek v Črni gori je bil odpovedan že pred časom, slediti pa bi morala še obiska Banjaluke in Sarajeva, ki sta tudi odpadla.Pozitiven izid testiranja je potrdil tekmec Dimitrova v Zadru, ki pa ni kazal simptomov in je kasneje sporočil, da je virus prebolel brez težav.Prav tako je virus prebolel tudi Đoković, ki se je po odpovedi finala v Zadru, kjer bi moral zaigrati z Rusom, takoj odpravil domov v Beograd, kjer sta bila naslednji dan pozitivna na okužbo skupaj z ženo Jeleno.Đoković je bil med turnejo deležen številnih kritik zaradi polnih tribun in pomanjkljivega spoštovanja higienskih smernic za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Med drugim se je na Twitterju pojavil posnetek z nočne zabave v Beogradu, ki so jo poleg Đokovića obiskali še, Dimitrov, Ivanišević in. Veliko je bilo poplesavanja, med drugim zgoraj brez z vrtenjem majic.Slavni hrvaški teniški igralec Ivanišević je v ponedeljek na družbenih medijih objavil, da je premagal koronavirus in da odhaja iz Zadra, kjer je tri tedne preživel v samoosamitvi.»Po dveh negativnih in dveh pozitivnih testih je prišel na vrsto moj najljubši, peti niz. In veste, da sem bil v petem nizu vedno zelo neugoden ... Končno negativen in po treh tednih izolacije me lahko končno izpustijo,« je Ivaniševič zapisal na svojem profilu na Instagramu s fotografijo z zmagovito dvignjeno pestjo.Ivanišević, ki je bil tudi direktor humanitarnega turnirja v Zadru, je med tritedensko izolacijo ostal v hotelu, kjer je bival med jadransko turnejo, in se zahvalil osebju, ki mu je »kuhalo in mu prinašalo hrano«.»Zadar, hvala, ker si bil mesec dni odličen gostitelj. Zdaj smo se še bolj zbližali na še bolj poseben način. Se vidimo v kakšnih lepših okoliščinah, a še vedno ne tako kmalu,« je dejal Ivanišević in zaželel vsem okuženim hitro okrevanje.Na Instagramu se je odzval tudi Dimitrov, ki je potrdil, da je prebolel koronavirus.»Pravkar sem prejel odlične novice od zdravnika v Monaku – imam negativen rezultat za koronavirus,« je zapisal Dimitrov. »Zahvaljujem se vam za podporo v zadnjih tednih med bivanjem v karanteni. Veselim se, da se bom kmalu vrnil na trening, da bom pripravljen za US Open.«Pozitivna na koronavirus sta bila tudi srbski teniški igralecin njegova noseča žena Aleksandra. Oba nista tožila za hujšimi simptomi.