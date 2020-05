Jakupovićeva v družbi Đokovića

Ljubljana

Prvi igralec sveta Novak Đoković bo po besedah njegovega trenerja Gorana Ivaniševića tudi vihtel reket v glavnem mestu Srbije. FOTO: AFP

- Nekdanji srbski teniški igralecbo v Beogradu s svojo akademijo organiziral prvenstvo vzhodne Evrope, ki se bo začelo 15. junija. Kot je za srbski Sport Klub povedal, trener teniškega asa, bo na turnirju bržčas nastopil tudi prvi igralec sveta. Nastop je na Instagramu potrdila tudiKoronavirusna pandemija je prečrtala načrte tudi teniškim igralcem, profesionalni turnirji pod okriljem združenj ATP, WTA in ITF so prepovedani do konca julija. Zato številni igralci iščejo alternative, da ohranjajo pripravljenost za jesenski del sezone.Med številnimi znanimi imeni svetovnega tenisa, Ivanišević je dejal, da se bo v Beogradu verjetno predstavil tudi najboljši igralec sveta Đoković, bo zaigrala tudi slovenska igralka Jakupovićeva.Nastop na tako imenovanem prvenstvu vzhodne Evrope so poleg Jakupovićeve že potrdili tudiin drugi.