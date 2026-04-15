  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Murray pospravil lopar v kot: Vstopam v resnični svet

Jamie Murray je dve od 34 lovorik v konkurenci dvojic osvojil z Andyjem, skupaj pa sta blestela, ko je Velika Britanija leta 2015 osvojila Davisov pokal.
Britanci z Jamiejem in Andyjem Murrayem so leta 2015 osvojili Davisov pokal. FOTO: AFP
Galerija
P. Z.
15. 4. 2026 | 18:09
15. 4. 2026 | 18:10
2:34
A+A-

Jamie Murray, ki je postal prvi britanski igralec dvojic na svetu z uvrstitvijo na prvo mesto lestvice, je pri 40 letih naznanil svojo upokojitev od tenisa. Sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ni igral od lanskega OP ZDA avgusta, je dejal, da je »navdušen, da vstopa v resnični svet«.

»Moje teniško popotovanje se po 36 letih končuje,« je na instagramu zapisal Murray, starejši brat velikega britanskega igralca posameznikov Andyja. »Zelo se počutim počaščenega in privilegiranega zaradi vseh izjemnih izkušenj, ki mi jih je ponudil ta veliki šport.«

»Hvala mami, očetu, Andyju, Aleju, Alanu, Louisu in Thomasu za vso vašo neverjetno podporo, trud in žrtve skozi vso mojo kariero, zaradi katerih sem lahko v tem športu dosegel vse, kar sem lahko,« je dodal Škot. »Vsem ostalim, ki ste mi pomagali in me podpirali – cenim vas vse!« 

Brata sta nastopila na olimpijskih igrah. FOTO: Reuters
Brata sta nastopila na olimpijskih igrah. FOTO: Reuters

Murray je dve od svojih 34 lovorik v konkurenci dvojic osvojil z Andyjem, skupaj pa sta blestela, ko je Velika Britanija leta 2015 prvič po 79 letih osvojila Davisov pokal. Andy Murray, trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki, je bil v bratovi trenerski loži in fotografiral Jamiejev prvi naslov v moških dvojicah na turnirjih za grand slam na OP Avstralije 2016.

Bilo je zgodaj zjutraj, Andy pa je moral čez 18 ur v Melbournu igrati finale posameznikov proti Novaku Đokoviću. »Ali ne bi moral biti v postelji?« je v šali pripomnil Jamie, ko je skupaj z Brazilcem Brunom Soaresom prejemal pokal. Dvojica je istega leta osvojila še naslov na OP ZDA in sezono 2016 končala kot prva dvojica na svetu, medtem ko je bil Andy Murray tudi na vrhu lestvice med posamezniki. Jamie Murray je osvojil tudi pet naslovov v mešanih dvojicah, med drugim dva v Wimbledonu – z Jeleno Janković leta 2007 in Martino Hingis deset let pozneje.

Več iz teme

Jamie MurrayAndy MurrayDavisov pokalgrand slamkonec kariereslovo

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

Delov poslovni center

NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

Šport

NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo