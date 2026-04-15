Murray pospravil lopar v kot: Vstopam v resnični svet

Jamie Murray, ki je postal prvi britanski igralec dvojic na svetu z uvrstitvijo na prvo mesto lestvice, je pri 40 letih naznanil svojo upokojitev od tenisa. Sedemkratni zmagovalec turnirjev za grand slam, ki ni igral od lanskega OP ZDA avgusta, je dejal, da je »navdušen, da vstopa v resnični svet«.

»Moje teniško popotovanje se po 36 letih končuje,« je na instagramu zapisal Murray, starejši brat velikega britanskega igralca posameznikov Andyja. »Zelo se počutim počaščenega in privilegiranega zaradi vseh izjemnih izkušenj, ki mi jih je ponudil ta veliki šport.«

»Hvala mami, očetu, Andyju, Aleju, Alanu, Louisu in Thomasu za vso vašo neverjetno podporo, trud in žrtve skozi vso mojo kariero, zaradi katerih sem lahko v tem športu dosegel vse, kar sem lahko,« je dodal Škot. »Vsem ostalim, ki ste mi pomagali in me podpirali – cenim vas vse!«

Brata sta nastopila na olimpijskih igrah. FOTO: Reuters

Murray je dve od svojih 34 lovorik v konkurenci dvojic osvojil z Andyjem, skupaj pa sta blestela, ko je Velika Britanija leta 2015 prvič po 79 letih osvojila Davisov pokal. Andy Murray, trikratni zmagovalec turnirjev za grand slam med posamezniki, je bil v bratovi trenerski loži in fotografiral Jamiejev prvi naslov v moških dvojicah na turnirjih za grand slam na OP Avstralije 2016.

Bilo je zgodaj zjutraj, Andy pa je moral čez 18 ur v Melbournu igrati finale posameznikov proti Novaku Đokoviću. »Ali ne bi moral biti v postelji?« je v šali pripomnil Jamie, ko je skupaj z Brazilcem Brunom Soaresom prejemal pokal. Dvojica je istega leta osvojila še naslov na OP ZDA in sezono 2016 končala kot prva dvojica na svetu, medtem ko je bil Andy Murray tudi na vrhu lestvice med posamezniki. Jamie Murray je osvojil tudi pet naslovov v mešanih dvojicah, med drugim dva v Wimbledonu – z Jeleno Janković leta 2007 in Martino Hingis deset let pozneje.