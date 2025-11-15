Jannik Sinner čaka le še na Carlosa Alcaraza

Italijanski zvezdnik Jannik Sinner je prvi finalist zaključnega turnirja serije ATP v domačem Torinu. S 7:5, 6:2 je po uri in 52 minutah premagal Avstralca Alexa de Minaura. Ob 20.30 se bosta v drugem polfinalnem obračunu pomerila Španec Carlos Alcaraz in Kanadčan Felix Auger-Aliassime.

Štiriindvajsetletni Sinner je še 13. v prav toliko obračunih ugnal Avstralca, ki je od skupno odigranih 31 nizov dobil le dva. Leta 2023 bi morala igrati še obračun osmine finala na mastersu v Parizu, a je Italijan zaradi poškodbe tisti dvoboj še pred začetkom predal.

Sinner, branilec naslova v Torinu, na letošnjem turnirju še ni oddal začetnega udarca ali niza in se tretjič zapovrstjo uvrstil v finale zaključnega tekmovanja najboljše osmerice. Pred dvema letoma je moral v finalu priznati premoč Srbu Novaku Đokoviću, lani pa je na zadnji stopnički ugnal Američana Taylorja Fritza.

Carlos Alcaraz je že prejel nagrado za letošnjo številko ena. FOTO: Marco Bertorello/AFP

Južni Tirolec se je 33. uvrstil v finale turnirjev najvišje ravni, v nedeljo pa se bo boril za 24. zmago in šesto letos. Štiri finalne dvoboje je v 2025 izgubil, vse proti Alcarazu.

»Zelo sem vesel, saj je to zame zadnji turnir sezone. Lepo jo bo končati s finalom. Dvoboj je bil zelo zahteven, še posebej v prvem nizu, ko je izjemno serviral. Ko sem v drugem nizu hitro prišel do odvzema servisa, sem se sprostil in dvignil raven. Skušal sem biti kar se da agresiven in to mi je dobro uspevalo,« je po zmagi povedal Sinner.

Alex de Minaur je lahko izvrstnemu Italijanu le segel v roko. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters

V popoldanskem delu je bil na vrsti prvi polfinale med dvojicami, Finec Harri Heliovaara in Britanec Henry Patten sta s 6:4, 6:3 premagala italijansko navezo Simone Bolelli/Andrea Vavassori.

V večernem delu bo pred drugim posamičnim polfinalom še povsem britanski obračun med Julianom Cashom in Lloydom Glasspoolom proti Joeju Salisburyju in Nealu Skupskemu.