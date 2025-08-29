Jannik Sinner ekspresno v tretji krog odprtega prvenstva v New Yorku

Prvi igralec sveta Jannik Sinner nadaljuje izjemne predstave na teniškem odprtem prvenstvu ZDA. Italijan je v drugem krogu gladko premagal Avstralca Alexeija Popirina s 6:3, 6:2, 6:2. Zmagovalec Wimbledona, ki je bil že v prvem krogu suveren, ni imel težav proti visokoraslemu tekmecu.

»Prvi dvoboji so vedno malo drugačni,« je po tekmi dejal Sinner. »Danes imam občutek, da nobeden od naju ni dobro serviral, vendar sem bil jaz dober vsaj pri vračanju.« Pravzaprav je Južnotirolec odbil le polovico svojih prvih servisov (51 %), a je na nasprotnikov servis dosegel 38 točk.

Popyrin je poleti slavil zmagi nad Dancem Holgerjem Runejem in Rusom Danilom Medvedjevom in se uvrstil v četrtfinale mastersa v Cincinnatiju, tokrat pa je očitno trčil v previsok zid, saj ni našel svoje igre. Sinner je v zadnjih dveh tednih na igrišču preživel le 3 ure in 40 minut, kar je idealen začetek pred turnirjem, ki traja dva tedna.

V tretjem krogu se bo branilec naslova pomeril s 27. nosilcem, Kanadčanom Denisom Shapovalovom. Napredoval je tudi Alexander Zverev, ki si želi pokraviti šov Carlosa Alcaraza in Jannika Sinnerja in osvojiti svoj prvi naslov na turnirjih za grand slam. Dobro je igrala Poljakinja Iga Swiatek, ki je premagala Nizozemko Suzan Lamens, domačinka Coco Gauff pa je ob bučni podpori s tribun, kjer je zanjo pesti stiskala tudi izvrstna telovadka Simone Biles, izločila Hrvatico Donno Vekić.