Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner bo januarja izpustil odprto prvenstvo Avstralije, na katerem je slavil v letih 2024 in 2025. Petindvajsetletnik je ta teden prestal operacijo desnega kolena na kliniki na Finskem, zaradi katere ga čaka še nekaj mesecev okrevanja.

Sinner od julijskega zmagoslavja v Wimbledonu, kjer je drugič v karieri dvignil lovoriko, ni odigral niti ene tekme. Njegov nastop na uvodnem turnirju za grand slam prihodnje sezone, ki se bo v Melbournu začel 17. januarja, je bil tako že dlje časa pod vprašajem.

»Bili smo v rednih stikih z Jannikovo ekipo, ki je potrdila, da se nam zaradi nedavne operacije januarja ne bo pridružil. Jannik rad tekmuje v Melbournu in se veseli vrnitve leta 2028,« je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Andrew Abdo, prvi mož avstralske teniške zveze.

Po nekaterih ocenah naj bi okrevanje trajalo tri mesece, kar pomeni, da bi se Italijan na igrišča lahko vrnil marca, ko bosta na sporedu prestižna turnirja na trdi podlagi v Indian Wellsu in Miamiju.

Operaciji se ni mogel izogniti

Sinner je bil pred poškodbo na dobri poti do najboljše sezone v karieri. Osvojil je pet turnirjev serije masters 1000 in Wimbledon, ob tem pa dobil kar 94 odstotkov dvobojev, kar je njegov najboljši sezonski izkupiček doslej. Med njegovo odsotnostjo je vrh svetovne lestvice zasedel Nemec Alexander Zverev.

»V zadnjih mesecih smo z ekipo poskusili vse, da bi poškodbo pozdravili brez operacije. Po zelo obetavnem začetnem napredku se koleno žal ni odzvalo tako, kot smo vsi upali,« je ob napovedi operativnega posega dejal petkratni zmagovalec turnirjev za grand slam.

Prav v Melbournu je Sinner leta 2024 osvojil svojo prvo lovoriko na turnirjih velike četverice, ko je v finalu po petih nizih ugnal Danila Medvedjeva. Leto pozneje je naslov ubranil z zmago nad Zverevom, letos pa ga je v polfinalu ustavil Novak Đoković, ki je nato v finalu klonil proti Carlosu Alcarazu.