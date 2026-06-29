Jannik Sinner in Arina Sabalenka na sveto travo kot št. 1

Italijan Jannik Sinner je pred turnirjem za veliki slam v Wimbledonu na vrhu teniške lestvice ATP. Edina sprememba med deseterico je na sedmem mestu, na katerega je napredoval Srb Novak Đoković in mesto nižje potisnil Taylorja Fritza iz ZDA.

Od Slovencev je najvišje Bor Artnak, ki je pridobil eno mesto in je zdaj 435., 12 mest je izgubil Filip Jeff Planinšek, zdaj je 565. Mladi Žiga Šeško je ostal na 939. mestu. Šeško, ki bo 27. julija praznoval 18 let, bo v Wimbledonu kot četrti nosilec igral v konkurenci mladincev.

Arina Sabalenka je lansko leto v Wimbledonu izgubila v polfinalu. FOTO: Adrian Dennis/AFP

Na posodobljeni teniški lestvici WTA ni prišlo do sprememb na prvih osmih mestih. Vodilna je še naprej Belorusinja Arina Sabalenka pred Kazahstanko Jeleno Ribakino. Edina sprememba v deseterici je skok na deveto mesto Čehinje Karoline Muchove, ki je po novem deveta igralka sveta. Najboljša Slovenka je Veronika Erjavec na 89. mestu.

Šestindvajsetletna Erjavec, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom pridobila dve mesti, bo v Wimbledonu igrala v glavnem delu žreba. V torek jo čaka obračun s Francozinjo Leolio Jeanjean. Zaigrala bo tudi med dvojicami.

Ostale Slovenke so malce pridobile. Kaja Juvan je morala po bolezni predati nastope v kvalifikacijah za Wimbledon, vseeno pa je napredovala s 130. na 127. mesto.

V kvalifikacijah sta bili neuspešni Tamara Zidanšek in Polona Hercog. Obe sta na lestvici pridobili po eno mesto, Zidanšek je 131., Hercog pa 224. igralka sveta.

Na Wimbledonu je odprt tudi boj za prvo mesto na lestvici. Čeprav ima na uradni lestvici Sabalenka 947 točk naskoka pred Ribakino, je po črtanju rezultatov z lanskega turnirja na sveti travi razlika med njima virtualno le 297 točk.

Ostale tekmovalke možnosti za preboj na prvo mesto po Wimbledonu nimajo.