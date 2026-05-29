Tenis

Po Sinnerju se od Francije poslavlja še Novak Đoković

Srbski teniški as je v tretjem krogu Roland Garrosa odpadel proti Brazilcu Joau Fonseci. V četrtek se je od turnirja poslovil tudi Italijan Jannik Sinner
Srbski as Novak Đoković je dobro začel proti Brazilcu. FOTO: Guglielmo Mangiapane/Reuters
29. 5. 2026 | 21:43
Srbski teniški igralec Novak Đoković je izpadel v tretjem krogu odprtega prvenstva Francije v Parizu. Štiriindvajsetkratnemu zmagovalcu turnirjev za grand slam je načrte prekrižal Brazilec Joao Fonseca, ki je po štirih urah in 53 minutah dolgem obračunu slavil s 4:6, 4:6, 6:3, 7:5 in 7:5.

Argentinec izločil Sinnerja, ki so ga zlomili krči in vročina

V četrtek se je od letošnjega drugega turnirja za grand slam v francoski prestolnici poslovil prvopostavljeni Italijan Jannik Sinner. Po vodstvu s 6:3, 6:2 in 5:1 je Južni Tirolec doživel pravi kolaps proti Argentincu Juanu Cerundolu in do konca dvoboja osvojil le še dve igri, dan kasneje pa se je na osrednjem igrišču Philippe Chatrier zgodila nova teniška senzacija v režiji komaj 19-letnega Fonsece.

Dvajset let starejši Srb je dobro začel dvoboj proti obetavnemu južnoameriškemu tekmecu ter rutinirano dobil uvodna niza. Brazilec je v nadaljevanju zaigral naravnost sijajno in iztržil odločilen peti niz.

 

V njem je sprva boje kazalo Srbu, v četrti igri je odvzel servis tekmecu in povedel s 3:1, a mu je Fonseca takoj vrnil z enako mero in izenačil na 3:3. Pri 5:5 je Fonseca znova odvzel servis Srbu in povedel s 6:5. V dvanajsti igri se je pri zaostanku 30:40 izvil iz neprijetnega položaja, osvojil je naslednje tri točke in se po maratonskem obračunu veselil svoje najbolj odmevne zmage v karieri. Fonseca, ki je lani dosegel dve turnirski zmagi v Buenos Airesu in Baslu, se bo v osmini finala pomeril z zmagovalcem norveško-ameriškega obračuna Casper Ruud - Tommy Paul.

Med najboljših 16 se je poleg Fonsece prebil tudi Rus Andrej Rubljov. Enajsti nosilec je bil boljši od Portugalca Nuna Borgesa s 7:5, 7:6 (2) in 7:6 (2), njegov naslednji tekmec pa bo Čeh Jakub Menšik, ki je izločil osmopostavljenega Avstralca Alexa De Minaurja z 0:6, 6:2, 6:2 in 6:3.

