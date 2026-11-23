Italijanski teniški zvezdnik Jannik Sinner ima še naprej težave s kolenom, zaradi česar je izpustil drugo polovico letošnje sezone. Po poročanju italijanske tiskovne agencije Adnkronos bo 25-letnik odpotoval na Finsko, kjer se bo srečal s specialistom za tovrstne poškodbe. V kolikor bo moral na operacijo, verjetnost je bojda velika, ne bo mogel nastopiti na OP Avstralije.

Odprto prvenstvo Avstralije je na sporedu sredi januarja v Melbournu, Sinner pa je tam dvakrat slavil (2024, 2025). Toda težavam z zatekanjem kolena ni videti konca. Sinner se je tako odločil za nov posvet pri kirurgu Lasseju Lempainenu, s strokovnjakom, s katerim se je pred kratkim srečal tudi v Milanu, je poročala Gazzetta dello Sport.

V kolikor bi moral operirati koleno, bi se čas okrevanja podaljšal še najmanj za tri mesece, s tem pa bi moral izpustiti začetek naslednje sezone. Italijan je nameraval ponovno zaigrati na bogatem ekshibicijskem turnirju v Savdski Arabiji konec decembra. V primeru operacije bi se lahko Sinner vrnil šele za začetek peščene sezone, poroča Adnkronos.

Sinner je blestel na začetku te sezone in bil zanesljivo vodilni igralec na lestvici ATP. V nizu je med marcem in majem slavil na mastersih v Indian Wellsu, Miamiju, Monte Carlu, Madridu in Rimu. Nato je slabo nastopil na Rolandu Garrosu, a nekaj tednov kasneje drugič v karieri osvojil Wimbledon. Zatem se na tekmovanjih ni več pojavil, potem ko je ob vrnitvi na treninge v Monte Carlu konec julija začutil bolečine in zatekanje v kolenu.