Je Dominic Thiem napovedal konec terceta veličastnih?

REUTERS Roger Federer je na novi, verjetno zadnji prelomnici teniške poti. FOTO: Reuters

52

od zadnjih 60 teniških turnirjev za veliki slam so osvojili Đoković, Nadal in Federer

Naslednji Medvedjev?

AFP Novak Đoković odločno brani teniški prestol. FOTO: AFP

S prebojem v finale letošnjega OP Avstralije, v katerem je v petih nizih izgubil z, pred tem pa ugnal, jemočno opozoril nase, ni pa se še mogel uvrstiti med prvo trojico na lestvici ATP. Med »velike fante« se je prebil, kerzaradi odsotnosti z igrišč po februarski operaciji desnega kolena ne more braniti lani osvojenih točk. Mnogi se zato sprašujejo: ali je tercet veličastnih po dolgih letih dokončno razpadel?1. Đoković (Srb) 10.220 točk, 2. Nadal (Špa) 9850, 3. Thiem (Avt) 7045, 4. Federer (Švi) 6630, 5.(Rus) 5890, 6.(Grč) 4745, 7.(Nem) 3630 … Ob pogledu na novo lestvico ATP se lahko vodilna zadovoljno nasmihata, saj sta še povečala prednost pred zasledovalci: Srb je prejšnji teden osvojil turnir v Dubaju, Španec v Acapulcu. Thiema medtem prevevajo mešani občutki. Po eni strani se še nikoli ni povzpel tako visoko, po drugi ve, da je pogosto težje ubraniti visoke položaje, kot jih osvajati. In tik za petami ima zasledovalca, kakršnega si nihče ne želi. Federer je lastnik 103 turnirskih zmag v konkurenci posameznikov, z 20 za veliki slam pa je absolutni rekorder v zgodovini tenisa. Za nameček je večkrat dokazal, da se zna po zdrsih vrniti na vrh. Med drugim leta 2017, ko je (do ponedeljka) zadnjič izpadel iz trojice vodilnih.Ker bo Švicar 8. avgusta dopolnil že 39 let in bo se bo po operaciji predvidoma vrnil v teniško karavano šele 21. junija v Halleju ob začetku sezone na travnatih igriščih, bo tokrat imel precej težje delo. Njegov morebitni padec pa bo še dodatno povečal pritisk na šest let mlajšega Đokovića in Nadala, ki se približuje 34. letu starosti. Trije veliki rivali so zasedli prva tri mesta na svetovni lestvici že 9. julija 2007, takrat je bil prvi Federer pred Nadalom in Đokovićem.Od tedaj je njihovo »tiranijo« prekinil le, pred tremi leti vodilni 41 tednov. Drugi so bili v glavnem muhe enodnevnice in se niso prebili višje od tretjega mesta:in zdaj še Thiem, ki je prvi adut naslednjega rodu, toda pri 26 letih bi ga težko uvrstili med mlade »revolucionarje«.»Seveda bi bilo lepo ostati med prvo trojico, toda to ni moj glavni cilj. Želim ostati na ravni iz Avstralije. Če bom še naprej igral tako dobro, bo visoka uvrstitev prišla sama od sebe. Dogajanje v sodobnem tenisu pa je zares enkratno, saj trije najboljši igralci vseh časov tekmujejo v isti eri. In vsaj dva moraš premagati, da bi lahko prišel do turnirskega naslova,« priznava Thiem.V Dunajskem Novem mestu rojeni as je z nagradami doslej zaslužil 21,5 milijona evrov in je 15. na večni lestvici teniških zaslužkarjev, po številu lovorik pa ne sodi tako visoko. Doslej je zmagal na 16 turnirjih, na nobenem za veliki slam. Na njih se je trikrat uvrstil v finale, letos ga je Avstraliji ugnal Đoković, lani in predlani Nadal v Roland Garrosu. Toda ker je bil v prejšnji sezoni poleg Stefanosa Tsitsipasa edini iz elitne deseterice kos članu trojice veličastnih, se ponuja kot prvi kandidat za nadomestnega člana, pa čeprav bo Daniil Medvedjev verjetno naslednji, ki bo prehitel Federerja na razpredelnici ATP.Nadal je medtem prišel do 85. turnirske zmage, Đoković z 21 zaporednimi zmagami do 79., tako da ima sloviti tercet skupaj 267 trofej in lovi legende drugih časov.(109),(94) in(77) so med leti 1972 in 1993 skupaj osvojili 280 lovorik.