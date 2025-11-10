Rekord Kazahstanke, ki ga ne moreta preseči niti Sinner in Alcaraz

S tem, ko je Jelena Ribakina v soboto v finalu zaključnega turnirja WTA v Savdski Arabiji premagala številko 1 Arino Sabalenka, je postavila svojevrsten rekord. Prejela je ček v višini 4,5 milijona evrov, kar je največje denarno izplačilo v ženskih športih, pa tudi v tenisu nasploh.

Kazahstanka je bila ves teden v Rijadu neporažena: dobila je vse tri tekme v skupinskem delu, polfinale in finale ter si tako zagotovila najvišje možno izplačilo ter postavila rekord v okviru turnej ATP in WTA. Niti Carlos Alcaraz niti Jannik Sinner v Torinu, kjer nastopata na zaključnem turnirju ATP, ne bosta mogla zaslužiti toliko kot Ribakina.

Ribakina je v treh skupinskih obračunih premagala Amando Anisimovo, Igo Šwiatek in Jekaterino Aleksandrovo. Vsaka zmaga v skupinskem delu je bila vredna 320.000 evrov. Šesta igralka sveta je nato v polfinalu premagala Jessico Pegula in za svoj trud dodala še 1,2 milijona evrov, v finalu pa je ugnala še Sabalenko s 6:3, 7:6 (0). Ta zmaga je bila vredna 2,3 milijona evrov.

Jelena Ribakina je v finalu premagala Arino Sabalenka. FOTO: Fayez Nureldine/AFP

Šestindvajsetletnica je leta 2022 osvojila Wimbledon, vendar je to največji ček, kar jih je doslej prejela ona ali kateri koli teniški igralec ali igralka. »No, to je vsekakor ogromen znesek in iskreno, o vsem tem nisem veliko razmišljala,« je po triumfu v Rijadu dejala šesta igralka sveta. »A seveda je to nekaj izjemnega in ne vem, vsekakor moramo z ekipo, družino in vsemi skupaj to res dobro proslaviti.«

Sabalenka in Alcaraz sta pred kratkim za zmago na OP ZDA prejela neverjetnih 4,3 milijona evrov. Visoke nagrade so tudi ta teden na finalu ATP v Torinu, vendar tudi neporaženi prvak ne bi zaslužil toliko kot Ribakina. Prejel bi namreč 4,4 milijona evrov.

Sinner je lani zaključni turnir ATP osvojil brez poraza in prejel 4,2 milijona evrov.