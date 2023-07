Jelena Ribakina: Ne bojim se pritiska

Ko smo Kajo Juvan, našo edino udeleženko glavnega wimbledonskega turnirja v posamični konkurenci, vprašali, kakšna pričakovanja ohranja glede končnega razpleta med teniškimi igralkami, je poudarila, da so iz njenega zornega kota zdaj tri najbolj resne kandidatke za lovoriko: Iga Šwiatek, Arina Sabalenka in Jelena Ribakina. Obenem je tudi takšen vrstni red na vrhu lestvice WTA.

Ljubljančanka, ki je po porazu v 2. kolu z Rusinjo Anastasijo Potapovo prišla za en dan domov, nato pa se odpravila na trening v Barcelono, bi seveda najraje končno zmago privoščila prijateljici Šwiatkovi, zaveda pa se, da sta tudi omenjeni tekmeci odlični igralki.

Naslov iz lanskega Wimbledona brani Ribakina, takrat je podvig te Moskovčanke s kazahstanskim državljanstvom odmeval prav senzacionalno. Toda učenka priznane ruske teniške šole se tu ni ustavila, uveljavljala se je kot ena vodilnih igralk novega vala in tako je zdaj dejansko med udarnimi favoritinjami za novo zmagoslavje. V ponedeljkovem sporedu osmine finala se bo pomerila z Brazilko Beatriz Haddad Maio.

In tako se je zdaj, v nasprotju z lanskim Wimbledonom, že znašla pod bremenom pričakovanih zmag in uvrstitve vsaj v polfinale. Ob vprašanju na novinarski konferenci o pritisku pred prihajajočim drugim tednom letošnjega Wimbledona je odgovorila: »Res se ne bojim pritiska, ker v tem koledarskem letu igram dobro. Zbrala sem že več odličnih izidov, uvrstitve v finale odprtega prvenstva Avstralije zlepa ne bom pozabila. In želim si le naprej po poti uspeha.«