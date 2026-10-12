Jelena Ribakina ostaja vodilna, Veronika Erjavec napredovala

Kazahstanka Jelena Ribakina je zadržala prvo mesto na mednarodni teniški lestvici WTA. Pred drugouvrščeno Belorusinjo Arino Sabalenko ima več kot dva tisoč točk prednosti, na tretje mesto pa se je prebila Rusinja Mira Andrejeva. Najboljša Slovenka Veronika Erjavec je pridobila devet mest, trenutno je na 144. mestu.

V prvi deseterici je kar veliko sprememb. Američanki Jessica Pegula in Coco Gauff sta zdrsnili na četrto oziroma peto mesto, Ukrajinka Elina Svitolina je napredovala na šesto, Čehinja Karolina Muchova pa na sedmo mesto.

Tamara Zidanšek je s 142. nazadovala na 161. mesto, Kaja Juvan z 247. na 355. mesto, medtem ko je Polona Hercog z 237. napredovala na 224. mesto.



Lestvica WTA (12. oktober):

1. (1) Jelena Ribakina (Kaz) 9696

2. (2) Arina Sabalenka (Blr) 7550

3. (5) Mira Andrejeva (Rus) 6371

4. (3) Jessica Pegula (ZDA) 6225

5. (4) Coco Gauff (ZDA) 5974

6. (7) Elina Svitolina (Ukr) 4809

7. (8) Karolina Muchova (Češ) 4773

8. (6) Linda Noskova (Češ) 4679

9. (9) Iga Swiatek (Pol) 3999

10. (10) Marta Kostjuk (Ukr) 3910

...

144.(153) Veronika Erjavec (Slo) 498

161.(142) Tamara Zidanšek (Slo) 464

224.(237) Polona Hercog (Slo) 344

355.(247) Kaja Juvan (Slo) 184