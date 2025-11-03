Jelena Ribakina prvič letos premagala Igo Šwiatek

Kazahstanska teniška igralka Jelena Ribakina je prva polfinalistka zaključnega turnirja WTA v Riadu. V drugem dvoboju skupinskega dela je s 3:6, 6:1 in 6:0 premagala Poljakinjo Igo Šwiatek.

Šesta igralka sveta je po prepričljivi zmagi v uvodnem nastopu proti Amandi Anisimovi v drugem krogu pripravila velik preobrat in prvič v letošnji sezoni (po štirih porazih v Cincinnatiju, Roland Garrosu, Dohi in United Cupu) ugnala poljsko šampionko. Po izgubljenem uvodnem nizu je v nadaljevanju dobila dvanajst od 13 iger.

Ribakina si lahko že danes zagotovi tudi prvo mesto v skupini Serena Williams, če bo v drugem obračunu poraženih Američank iz prvega kroga Amanda Anisimova boljša od Madison Keys.

Jutri bo sledil drugi krog v skupini Steffi Graf. Uvodni zmagi sta vpisali Belorusinja Arina Sabalenka proti Italijanki Jasmine Paolini in Jessica Pegula proti rojakinji in branilki lovorike Coco Gauff. Para sta Gauff – Paolini in Sabalenka – Pegula.