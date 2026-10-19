Zvezdniški par se ločuje: Nekatere bitke mora človek izbojevati sam

Ukrajinska teniška igralka Jelina Svitolina je na družbenih omrežjih sporočila, da se po petih letih zakona razhaja s francoskim teniškim zvezdnikom Gaëlom Monfilsom. Razhod naj bi bil tudi razlog za nepričakovano odločitev 40-letnega Francoza, ki je v začetku oktobra predčasno končal športno pot.

Dvaintridesetletna Ukrajinka je novico o ločitvi razkrila v ponedeljek na instagramu. »To je najtežja stvar, ki sem jo kadar koli morala deliti z javnostjo. Najinega zakona je konec, ne pa tudi najine družine. Še naprej bova skupaj skrbela za hčerko in ji stala ob strani na vsakem koraku,« je zapisala Svitolina in poudarila, da za razpad zakona ne gre kriviti nikogar.

V daljšem zapisu je spregovorila tudi o duševnih posledicah vojne v domovini, ki so močno zaznamovale njeno zasebno življenje. »Ljudje vedo, koliko mi pomeni Ukrajina, le redko pa sem govorila o tem, kaj je vojna povzročila v meni. Neprespane noči, dvomi in občutek, da počasi izgubljam samo sebe, so postali del mojega vsakdana,« je pojasnila nekdanja tretja igralka sveta.

Ob tem je poudarila, da ji je Monfils ves čas stal ob strani. »Gaël je videl vse in nikoli ni izpustil moje roke. Toda nekatere bitke mora človek izbojevati sam. Sčasoma sem spoznala, da moram znova najti samo sebe, česar znotraj najinega zakona nisem zmogla,« je dodala.

Po poročanju francoskega športnega časnika L'Équipe je prav osebna stiska zaradi razhoda vplivala na Monfilsovo odločitev, da 5. oktobra konča kariero, čeprav se je sprva nameraval posloviti novembra na turnirju serije masters v Parizu. Francoz, ki je nekoč zasedal šesto mesto svetovne lestvice, naj bi se decembra udeležil poslovilnega dogodka svojega dolgoletnega prijatelja Stana Wawrinke v Ženevi.