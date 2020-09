Jennifer Brady prva četrtfinalistka

New York

- Američankaje prva četrtfinalistka teniškega turnirja za grad slam v New Yorku. Trenutno 41. igralka na lestvici WTA in 28. nosilka turnirja z nagradnim skladom 53,4 milijona dolarjev je v prvem dvoboju osmine finala po uri in 29 minutah premagala Nemkos 6:1 in 6:4.Dvaintridesetletna na Poljskem rojena Nemka, sicer nekdanja prva dama ženskega tenisa in zmagovalka turnirja v Flushing Meadowsu leta 2016, je bila nemočna proti sedem let mlajši Američanki, ki se je prvič v karieri prebila med osem najboljših igralk na turnirjih za grand slam.Bradyjevo po današnji zmagi nad 17. nosilko iz Nemčije v četrtfinalu odprtega prvenstva ZDA čaka zmagovalka dvoboja med Kazahstankoin Hrvatico