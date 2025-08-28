Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

Danil Medvedjev, zmagovalec odprtega prvenstva ZDA leta 2021, je zaradi izbruha jeze ob izpadu v prvem krogu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni v New Yorku prejel še denarno kazen. Ameriška teniška zveza je 29-letnemu Rusu zaradi nešportnega vedenja na teniškem igrišču izrekla kazen v skupni višini 36.500 evrov.

Trikratni finalist odprtega prvenstva Avstralije in nekdanja številka 1 svetovnega moškega tenisa je zaradi nešportnega vedenja prejel 30.000 dolarjev kazni (25.766 evrov) in dodatnih 12.500 dolarjev (10.736 evrov), ker je z loparjem po dvoboju večkrat udaril ob stol, poroča britanska radiotelevizija BBC.

Medvedjevu ne bo treba seči v denarnico. Izrečena kazen pomeni, da bodo Rusu od nagrade, ki jo bo dobil za nastop v prvem krogu OP ZDA, odtrgali približno 40 odstotkov predvidenega zneska (110.000 dolarjev) za nastop. Po incidentu v nedeljo je Medvedev dejal, da je pripravljen na visoko kazen. »Dobil bom dovolj veliko kazen, če bom spregovoril o tem, bom v velikih težavah, zato ne bom govoril,« je dejal.

Po tekmi jo je skupil njegov lopar. FOTO: Elsa Getty/AFP

Incident se je zgodil v prvem krogu turnirja, ko se je 13. nosilec meril s francoskim tekmecem Benjaminom Bonzijem. Bonzi je v petih nizih premagal Medvedeva s 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4.

Ko se je Rus pri izidu 5:4 v tretjem nizu soočil z meč žogo, je fotograf vdrl na igralno površino med Bonzijevim prvim in drugim servisom. Medvedjev je bil ogorčen, ko je sodnik Greg Allensworth po bizarnem trenutku Bonziju dodelil še en prvi servis. Izgubil je igro, odkorakal do sodnika, mu v jezi zabrusil par besed, kar je razvnelo besno newyorško množico.

Dvoboj so prekinili, minilo je več kot šest minut, preden se je množica na tribunah dovolj umirila, da je Bonzi lahko nadaljeval. V vročičnem vzdušju ni mogel servirati, Medvedjev pa se je boril in tekmo popeljal v odločilni peti niz. Potem ko je na koncu izgubil kaotičen obračun, se Rus ni umiril, usedel se je na klop in brutalno znesel jezo nad loparjem ter ga povsem uničil, nato pa nekaj minut potrt sedel na stolu, dokler ni končno zapustil igrišča.

Kaznovan je bil tudi fotograf, ki je zakuhal incident. Fotografu so organizatorji turnirja odvzeli akreditacijo. »Fantje, on hoče oditi. Plačan je na tekmo, ne na uro,« je Medvedjev besnel na sodnika, kar je razvnelo množico na tribunah. Gledalci so žvižgali in povzročali toliko hrupa, da je bila tekma prekinjena.

Medvedjev je kasneje pojasnil, da mu je jeza pomagala, da se je vrnil v tekmo. »Nisem bil jezen na fotografa. Bil sem jezen na odločitev. Ničesar nisem storil narobe,« je po dvoboju dejal Rus.