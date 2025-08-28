  • Delo d.o.o.
    Tenis

    Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

    Ruski tenisač je ob izpadu iz odprtega turnirja ZDA v New Yorku odreagiral zelo jezno. Skupil jo je tudi njegov lopar.
    Danil Medvedjev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    Danil Medvedjev. FOTO: Eduardo Munoz/Reuters
    M. R., STA
    28. 8. 2025 | 10:47
    28. 8. 2025 | 11:32
    3:30
    Danil Medvedjev, zmagovalec odprtega prvenstva ZDA leta 2021, je zaradi izbruha jeze ob izpadu v prvem krogu zadnjega turnirja za veliki slam v sezoni v New Yorku prejel še denarno kazen. Ameriška teniška zveza je 29-letnemu Rusu zaradi nešportnega vedenja na teniškem igrišču izrekla kazen v skupni višini 36.500 evrov.

    Alcaraz in Sabalenka brez težav v tretji krog New Yorka

    Trikratni finalist odprtega prvenstva Avstralije in nekdanja številka 1 svetovnega moškega tenisa je zaradi nešportnega vedenja prejel 30.000 dolarjev kazni (25.766 evrov) in dodatnih 12.500 dolarjev (10.736 evrov), ker je z loparjem po dvoboju večkrat udaril ob stol, poroča britanska radiotelevizija BBC.

    Medvedjevu ne bo treba seči v denarnico. Izrečena kazen pomeni, da bodo Rusu od nagrade, ki jo bo dobil za nastop v prvem krogu OP ZDA, odtrgali približno 40 odstotkov predvidenega zneska (110.000 dolarjev) za nastop. Po incidentu v nedeljo je Medvedev dejal, da je pripravljen na visoko kazen. »Dobil bom dovolj veliko kazen, če bom spregovoril o tem, bom v velikih težavah, zato ne bom govoril,« je dejal.

    Po tekmi jo je skupil njegov lopar. FOTO: Elsa Getty/AFP
    Po tekmi jo je skupil njegov lopar. FOTO: Elsa Getty/AFP

    Incident se je zgodil v prvem krogu turnirja, ko se je 13. nosilec meril s francoskim tekmecem Benjaminom Bonzijem. Bonzi je v petih nizih premagal Medvedeva s 6:3, 7:5, 6:7, 0:6, 6:4.

    Ko se je Rus pri izidu 5:4 v tretjem nizu soočil z meč žogo, je fotograf vdrl na igralno površino med Bonzijevim prvim in drugim servisom. Medvedjev je bil ogorčen, ko je sodnik Greg Allensworth po bizarnem trenutku Bonziju dodelil še en prvi servis. Izgubil je igro, odkorakal do sodnika, mu v jezi zabrusil par besed, kar je razvnelo besno newyorško množico.

    Dvoboj so prekinili, minilo je več kot šest minut, preden se je množica na tribunah dovolj umirila, da je Bonzi lahko nadaljeval. V vročičnem vzdušju ni mogel servirati, Medvedjev pa se je boril in tekmo popeljal v odločilni peti niz. Potem ko je na koncu izgubil kaotičen obračun, se Rus ni umiril, usedel se je na klop in brutalno znesel jezo nad loparjem ter ga povsem uničil, nato pa nekaj minut potrt sedel na stolu, dokler ni končno zapustil igrišča.

    Kaznovan je bil tudi fotograf, ki je zakuhal incident. Fotografu so organizatorji turnirja odvzeli akreditacijo. »Fantje, on hoče oditi. Plačan je na tekmo, ne na uro,« je Medvedjev besnel na sodnika, kar je razvnelo množico na tribunah. Gledalci so žvižgali in povzročali toliko hrupa, da je bila tekma prekinjena.

    Medvedjev je kasneje pojasnil, da mu je jeza pomagala, da se je vrnil v tekmo. »Nisem bil jezen na fotografa. Bil sem jezen na odločitev. Ničesar nisem storil narobe,« je po dvoboju dejal Rus.

    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Trajnostno poročanje

    Nova direktiva podaljšala rok za trajnostno poročanje

    Evropska komisija se je za to odločila zaradi zmanjšanja administrativnih bremen za podjetja.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Novice  |  Svet
    Sardinija

    Berlusconijeva vila »bunga bunga« na prodaj za 400 milijonov evrov

    Rezidenca stoji na sardinski plaži Smeralda in zaseda 4500 kvadratnih metrov. Ob vili so umeten vulkan in bungalovi za goste, v vili pa morska jama.
    28. 8. 2025 | 11:37
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Raba pametnih naprav

    Japonsko mesto nad zasvojenost: nič več kot dve uri telefona na dan

    Župan je zaskrbljen zaradi otrok, ki ne morejo brez telefona v šolo, in odraslih, ki gledajo v napravo, namesto da bi se posvečali družini.
    28. 8. 2025 | 11:33
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Nogomet

    Jasmin Kurtić blizu podpisa z ljubljansko Olimpijo

    Kot kaže je na vidiku eden izmed največjih prestopov v letošnjem poletju slovenske nogometne lige. Olimpija bo v svoje vrste pripeljala reprezentančno legendo.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 11:24
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Poljski selektor veliko stavi na naturaliziranega Američana, Dončića se ne boji

    Slovenijo čaka prvi obračun na letošnjem eurobasketu, tekmec bo gostiteljica skupine D Poljska. Njihov trener Igor Miličić je pred dvobojem motiviran.
    Matic Rupnik 28. 8. 2025 | 10:49
    Preberite več
    Šport  |  Tenis
    Tenis

    Jezni Medvedjev zaradi izbruha do visoke kazni

    Ruski tenisač je ob izpadu iz odprtega turnirja ZDA v New Yorku odreagiral zelo jezno. Skupil jo je tudi njegov lopar.
    28. 8. 2025 | 10:47
    Preberite več
