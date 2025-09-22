Junak New Yorka zdaj med poraženci

Ekipa Sveta, brez Evrope, je letošnja zmagovalka mednarodnega teniškega moškega prvenstva za Laverjev pokal v San Franciscu. Ekipa sestavljena iz mednarodne druščine igralcev, ki jo je kot kapetan vodil Andre Agassi, je na osmem Laverjevem pokalu slavila z izidom 15:9.

Odločilne točke je prispeval Američan Taylor Fritz, ki je v nedeljo s 6:3, 7:6 (4) premagal Nemca Alexandra Zvereva in s tem zapečatil zmago ekipe preostalega sveta v tem mednarodnem teniškem tekmovanju. Španec Carlos Alcaraz je sicer zadnji dan turnirja zmagal v dveh obračunih, posamično in v dvojicah z Norvežanom Casperjem Ruudom, kar pa je bilo premalo za končno zmagoslavje ekipe Evrope kapetana Francoza Yannicka Noaha.

Tako se je Taylor Fritz razveselil odločilne zmage.

Alcaraz, ki je na odprtem prvenstvu ZDA osvojil svoj šesti naslov na turnirjih za veliki slam, je ekspresno opravil z Argentincem Franciscom Cerundolom s 6:2, 6:1. Alcaraz in Ruud sta zmagala tudi v dvojicah s 7:6 (4), 6:1 nad Američanoma Reillyjem Opelko in Alexom Michelsnom, kar pa ni bilo dovolj.

Avstralec Alex De Minaur je namreč premagal Čeha Jakuba Menšika s 6:3, 6:4 in tako povečal prednost ekipe Sveta na 12:6, pri čemer je za osvojitev pokala potrebnih 13 točk, vsak nedeljski obračun pa je štel tri točke. Fritz je dokončal delo z zmago nad Zverevom.

Alcarazov učinek ni bil dovolj za skupno zmago.

De Minaur, ki je v ekipi Sveta zamenjal Francesa Tiafoeja, je v soboto dosegel dve zmagi – premagal je Zvereva v posamični konkurenci in bil uspešen v dvojicah. Fritz je ugnal Alcaraza, Argentinec Cerundolo pa Danca Holgerja Runeja, ki je klonil tudi v dvojicah z Ruudom.

Ekipa Sveta je tretjič osvojila naslov, lani v Berlinu prepustila je bila boljša Evropa.Ta je zmagala na petih od osmih izdaj dogodka, ki ga je soustvaril švicarski velikan Roger Federer. Laverjev pokal bo septembra prihodnje leto v Londonu, prav tam, kjer se je omenjeni sloviti Švicar pred tremi leti poslovil od vrhunskega tenisa.