Juvanova in Zidanškova se veselita reprezetančnih nastopov

Slovenska ženska teniška reprezentanca bo v petek odpotovala v Indijo, kjer jo naslednji konec tedna čaka nastop v pokalu Billie Jean King. Čeprav brez Veronike Erjavec, ki je v zadnjem trenutku odpovedala udeležbo, ima Slovenija dovolj kakovosti, da lahko v družbi gostiteljic in Nizozemske upa na uspešno reprezentančno akcijo.

Nova kapetanka reprezentance Maša Zec Peškirič, ki je nasledila Andreja Kraševca, je želela v ekipi združiti vse najboljše slovenske igralke, vendar ji je načrte ta teden prekrižala Erjavec, ki je zaradi poškodbe in osebnih razlogov zavrnila nastop v državnem dresu.

Maša Zec Peškirič, ki se je novinarske konference pred odhodom ekipe udeležila preko video povezave iz Berlina, kjer deluje in živi že vrsto let, je povedala, da razume odločitev Ljubljančanke. Erjavčeva, ki je konec oktobra letos dosegla najvišjo uvrstitev v karieri na lestvici WTA, 98. mesto, je na robu uvrstitve na glavni del odprtega prvenstva Avstralije, zato želi izkoristiti zadnje turnirje v Južni Ameriki, da se izogne kvalifikacijam v Melbournu.

Tamara Zidanšek je na 164. mestu na lestvici WTA. FOTO: Jože Suhadolnik

»Navkljub odpovedi Veronike imamo super ekipo, ki ima za cilj uvrstitev v kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK. Indija je zagotovo specifična lokacija za teniške dvoboje, zato tja odhajamo en teden prej, da se dobro privadimo na pogoje. Igrali bomo na trdi podlagi, na nadmorski višini skoraj 1000 metrov, predvsem pa v precej vročih in vlažnih razmerah,« je povedala kapetanka reprezentance.

Slovenija bo igrala v petek in soboto, 14. in 15. novembra. Najprej sta na sporedu dva dvoboja posameznic, nato pa še igra dvojic. Za prvi partiji sta predvideni Kaja Juvan in Tamara Zidanšek, za igro parov pa Dalila Jakupović in Nika Radišić. Vse štiri slovenske igralke so v odlični formi. Juvanova, ki je letošnjo sezono po letu premora začela na 599. mestu, se je ravno ta teden prebila med prvih 100 igralk na svetu, Zidanškova je pred nekaj tedni sporočila, da z zadovoljstvom zaključuje sezono turnirjev, ki so ji v zadnjih mesecih prinesli odlične rezultate, dvojica Jakupović/Radišić pa je od julija igrala pet finalov in osvojila turnirja nižje ravni v Olomoucu in Barceloni.

Kaja Juvan se je ta teden prebila med najboljših sto igralk sveta. FOTO: Jože Suhadolnik

»Za seboj imam zelo dobro sezono. Odigrala sem več dvobojev, kot kdaj koli prej. Teniško sem napredovala, fizično se počutim odlično in upam, da bom to formo prenesla tudi v Indijo. Veselim se nastopa za reprezentanco,« je na novinarski konferenci poudarila Juvanova. Tudi Zidanškova je izpostavila dobro vzdušje in ekipni duh, ki ga sicer v sezoni ne more občutiti. »Igranje za Slovenijo je vedno nekaj posebnega. Čeprav sem že pred nekaj tedni zaključila z nastopi na turnirjih, sem trenirala in igrala v Italiji. Mislim, da sem dobro pripravljena in da lahko v Indiji izpolnimo zastavljeni cilj.«

Zmagovalke turnirja v Bangaloreju v Indiji se bodo uvrstile v aprilske kvalifikacije za zaključni turnir pokala Billie Jean King, ki ga je Mednarodna teniška zveza letos prestavila na september in na katerem je drugo leto zapored zmagala Italija. Poraženki bosta v 2026 igrali v skupina 1, ki je še vedno razdeljena na tri regije, ameriško, azijskooceanijsko in evroafriško.