Juvanova po zmagi nad 29. nosilko v prvem krogu zelo zadovoljna

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v uvodnem krogu odprtega prvenstva ZDA v New Yorku z nagradnim skladom 60 milijonov evrov po uri in 30 minutah premagala 29. nosilko iz Italije Elisabetto Cocciaretto s 6:2 in 7:5. Ljubljančanka je bila zelo zadovoljna po uvodnem dvoboju.

"Sem zelo zadovoljna z obračunom. Mislim, da sem imela zelo dober odnos, zelo sem se borila, tako da sem zelo vesela, da mi je uspelo," je po dvoboju v video posnetku sporočila 22-letna Juvanova. "Mislim, da je to bil zelo kakovosten dvoboj, tako da mi je bilo užitek igrati. Res sem zadovoljna, da mi je uspelo dobiti že štiri dvoboje po vrsti. To je super popotnica. Počutim se vse bolje, predvsem se za vsak dvoboj bolj borim, z vsakim dvobojem sem bolj zadovoljna, tako da se že veselim naslednjega," je še dejala edina slovenska predstavnica v posamični konkurenci na zadnjem turnirju za veliki slam v sezoni.

V naslednjem krogu jo čaka Američanka Lauren Davis, ki je bila boljša od Črnogorke Danke Kovinić s 6:2 in 6:2.

Slaba le začetka nizov

Ljubljančanka je bila le v uvodnih delih obeh današnjih nizov v podrejenem položaju proti leto dni starejši tekmici z Apeninskega polotoka. V prvem je na svoj servis izgubila že uvodno igro in zaostala 0:2, a se je nato zbrala in tekmico iz Ancone zasenčila v vseh prvinah igre. Juvan je nato zanesljivo dobila kar šest zaporednih iger, po 34 minutah igre pa v prvem nizu zmagala s 6:2.

V drugem nizu je zadržala visoko raven igre, a je tudi njena tekmica, trenutno 29. igralka na mednarodni jakostni lestvici WTA, prikazala veliko bolj kakovostno predstavo. Začetek drugega niza je bil "preslikava" prvega, Juvanova je spet izgubila začetni udarec in zaostala 1:3, a nato tudi sama v šesti igri naredila "brejk" in izenačila na 3:3.

V nadaljevanju niza sta obe igralki nato držali v posesti svoj začetni udarec, Juvan pa je tehtnico na svojo stran nagnila v 12. igri. Tedaj je pri vodstvu s 6:5 povedla s 40:30, nato pa izkoristila že prvo zaključno žogo za končno zmago s 6:2 in 7:5.

Đoković je že prehitel Alcaraza

Foto Corey Sipkin/AFP

Novak Đoković je dobil uvodni dvoboj na OP ZDA proti Francozu Alexandru Mullerju (6:0, 6:2, 6:3) in si s tem že priboril dovolj točk, da bo po grand slamu prevzel prvo mesto na lestvici ATP. Đoković lani v ZDA ni smel igrati, ker ni bil cepljen proti koronavirusu, zato ne brani nič točk z zadnjega grand slama sezone, njegov tekmec na ATP lestvici Carlos Alcaraz pa je OP ZDA lani dobil, tako da dodatnih točk letos ne more osvojiti. Zato je že po prvem krogu jasno, da bo Đoković spet številka ena.