Južni Tirolec za prvenec gladko pometel z Avstralcem

Jannik Sinner je osvojil svoj prvi naslov na teniških mastersih ATP 1000, ko je gladko slavil na turnirju v Torontu z nagradnim skladom 6.928.060 evrov. Južni Tirolec, ki je izgubil svoja prejšnja finala na mastersih 1000 v Miamiju leta 2021 in 2023, je v Kanadi po 90 minutah s 6:4 in 6:1 premagal Avstralca Alexa de Minaurja.

Enaindvajsetletni Italijan je tako v Torontu prišel do osme turnirske zmage in druge letos po naslovu v Montpellierju. Pred tem je dvakrat slavil v Sofiji in po enkrat v Melbournu, Washingtonu, Antwerpnu in Umagu.

»Ta zmaga mi res veliko pomeni. To je odličen uspeh,« je dejal Sinner, ko je postal drugi Italijan po Fabiu Fogniniju z zmago na mastersih 1000.

»Zmago lahko delim z vsemi, ki so mi blizu vsak dan. To je lep trenutek, da ga delim z njimi, in potrditev, da delamo prave stvari. Uspeh nam prinaša lepe občutke, počutim se tudi močnejši in še bolj lačen, da bom v prihodnje še bolj trdo delal,« je po dvoboju dejal mladi zmagovalec, ki bo na današnji svetovni lestvici napredoval na šesto mesto.

»Čutil sem pritisk, a mislim, da sem ga zelo dobro prenesel. Poskušam igrati točko za točko,« je še dodal Sinner, ki je De Minaurju petkrat odvzel servis.

Tudi Avstralec, ki doslej še nikoli ni dosegel četrtfinala mastersa 1000, po dvoboju ni bil razočaran. Kot je dejal, je bil to zanj prelomen teden.

»Igral sem odličen tenis. To je bil moj prvi finale mastersa 1000 in prepričan sem, da se bom še vrnil,« je dejal 24-letni De Minaur.