Kaj imajo skupnega Novak Đoković, koze in joga?

Čeprav ni več najboljši teniški igralec tega trenutka, za ta naziv se borita Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, je Novak Đoković nedvomno še vedno medijski magnet številka ena. Tudi tisti, ki v letih njegove prevlade niso stiskali pesti za Srba, so mu v jeseni kariere bolj naklonjeni, njegov lov na rekordni naslov na turnirjih za grand slam pa ostaja ena najbolj zanimivih zgodb v svetu tenisa.

Še vedno je Novak Đoković tudi kralj reklam in medijskih akcij na družbenih omrežjih. Nedavno je za 101. turnirski naslov v Atenah na akropoli poziral z dalmatinci, tokrat je navdušil v reklami za znamko Lacoste, ki je njegov opremljevalec.

Z znamenitim krokodilom na prsih lahko Novaka spremljamo pri izvajanju joge, njegove sovaditelje pa sredi vaje presenetijo koze, ki pridejo v dvorano. Reklama se zaključi preprosto, a udarno, z napisom: »GOAT na vsakem igrišču.«

Goat, koza po angleško, je tudi okrajšava za Greatest of All Time, torej najboljšega vseh časov. Srbski zvezdnik se v teh dneh pripravlja na začetek turnirja v Wimbledonu, ki je oddaljen le še nekaj dni, glavni del turnirja se začne v ponedeljek, 29. junija.