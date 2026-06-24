  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

Video

Igre

Tisk

English



Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Kaj imajo skupnega Novak Đoković, koze in joga?

Srbski teniški as je glavni akter nove reklame za znamko Lacoste, ki je navdušila na družbenih omrežjih.
Novak Đoković z dalmatinci na akropoli. FOTO: Novak Đoković/Instagram
Galerija
Novak Đoković z dalmatinci na akropoli. FOTO: Novak Đoković/Instagram
N. Gr.
24. 6. 2026 | 15:00
24. 6. 2026 | 15:47
1:40
A+A-
Spremljajte Delo kot prednostni vir na Googlu

Čeprav ni več najboljši teniški igralec tega trenutka, za ta naziv se borita Carlos Alcaraz in Jannik Sinner, je Novak Đoković nedvomno še vedno medijski magnet številka ena. Tudi tisti, ki v letih njegove prevlade niso stiskali pesti za Srba, so mu v jeseni kariere bolj naklonjeni, njegov lov na rekordni naslov na turnirjih za grand slam pa ostaja ena najbolj zanimivih zgodb v svetu tenisa.

image_alt
Morda najslabši vseh časov, a zdaj je Zverev del zgodovine

Še vedno je Novak Đoković tudi kralj reklam in medijskih akcij na družbenih omrežjih. Nedavno je za 101. turnirski naslov v Atenah na akropoli poziral z dalmatinci, tokrat je navdušil v reklami za znamko Lacoste, ki je njegov opremljevalec.

Z znamenitim krokodilom na prsih lahko Novaka spremljamo pri izvajanju joge, njegove sovaditelje pa sredi vaje presenetijo koze, ki pridejo v dvorano. Reklama se zaključi preprosto, a udarno, z napisom: »GOAT na vsakem igrišču.«

Goat, koza po angleško, je tudi okrajšava za Greatest of All Time, torej najboljšega vseh časov. Srbski zvezdnik se v teh dneh pripravlja na začetek turnirja v Wimbledonu, ki je oddaljen le še nekaj dni, glavni del turnirja se začne v ponedeljek, 29. junija.

Sorodni članki

Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Koliko olimpijskih bazenov in turističnih biserov smo prenovili z EU denarjem?

Projekte povezuje skupna značilnost: brez evropske podpore bi jih izvedli bistveno težje, na njihovo uresničitev pa bi čakali mnogo dlje.
Manca Jagodic 20. 6. 2026 | 06:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Prvi otrok Jana Oblaka in Olge Danilović

Srbska teniška igralka je nedavno na instagramu delila novico o zaroki, zdaj pa mediji poročajo, da z Janom Oblakom pričakujeta otroka.
19. 6. 2026 | 18:48
Preberite več
Šport  |  Tenis
Wimbledon

Serena Williams bo nastopila na sveti travi

Ameičanka Serena Williams bo s sestro Venus nastopila v kategoriji dvojic.
16. 6. 2026 | 12:54
Preberite več
Sobotna priloga
Kitajska

Zakaj 1,4 milijarde Kitajcev še ni našlo nogometne enajsterice za svetovni vrh

V podkastu Svet v skodelici čaja Zorana Baković tokrat razlaga, kaj se dogaja s kitajskim nogometom. Očitno nič dobrega.
Zorana Baković 17. 6. 2026 | 05:00
Preberite več
Magazin  |  Zanimivosti
Obisk v Srbiji

Zgrožanje nad nekulturnim dejanjem Stevanovićeve delegacije

Obisk delegacije novega predsednika DZ v Beogradu odmeva zaradi neobzirnega parkiranja na površinah za pešce, slepe in slabovidne.
22. 6. 2026 | 16:55
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Alpsko smučanje

Drama v Dolomitih: huda nesreča nekdanjega smučarskega asa

Svetovni podprvak v smuku iz leta 1991 je utrpel več zlomov, nemška turistka se bori za življenje.
Miha Šimnovec 23. 6. 2026 | 22:54
Preberite več
Novice  |  Svet
Vojna v Iranu

Sestreljeni ameriški pilot nad Iranom uzrl »meduzo dronov«

Pričanje pilota sestreljenega ameriškega letala, ki je opazil usklajene formacije iranskih brezpilotnikov, je med ameriškimi obveščevalci povzročilo vihar.
23. 6. 2026 | 16:53
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

SD Ljubljana ostro proti predsedniku stranke Matjažu Hanu

Predsedstvo SD Ljubljana zahteva, da mora biti odgovor na volitve 2026 resna politična, organizacijska in komunikacijska prenova in nadgradnja stranke.
Uroš Esih 24. 6. 2026 | 12:41
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Delov poslovni center  |  Zdravje
Vredno branja

Počitnice naj prinesejo spomine, ne visokih računov

Zdravstveni zaplet v tujini lahko povzroči visoke stroške. Kako poskrbeti, da vas na poti spremlja občutek varnosti?
24. 6. 2026 | 10:35
Preberite več
Promo
Kultura  |  Oder
Vredno branja

Narodno gledališče Nova Gorica polno spodbudnega in ustvarjalnega elana

Sezona 2026/2027 je prva po več letih, v katero novogoriško gledališče vstopa brez programov, povezanih z Evropsko prestolnico kulture.
Promo Delo 18. 6. 2026 | 09:28
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Prehod na električni avto še nikoli ni bil tako preprost

Pri prehodu na električno mobilnost ni pomembna le izbira vozila, temveč tudi način polnjenja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 09:03
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Do leta 2035 bi lahko bilo na voljo 19 milijard evrov investicij

Kakšno Slovenijo želimo leta 2035 in kdo jo bo soustvarjal?
24. 6. 2026 | 13:48
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Zdravje
Glavoboli

Glavobole lahko poslabša tudi slab zrak

Onesnaževala in povišane ravni CO₂ v prostorih vplivajo na počutje. Glavoboli med najpogostejšimi zdravstvenimi težavami.
Milka Bizovičar 24. 6. 2026 | 05:55
Preberite več
Delov poslovni center  |  Zdravje
Nespečnost

Spanje ni razkošje, ampak temelj dobrega zdravja

Motnje spanja prizadenejo vse več ljudi, posledica pa ni samo utrujenost, ampak tudi večje tveganje za kronične bolezni.
Marjana Kristan Fazarinc 24. 6. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Vredno branja

Kapitalski trgi 2026: kako okrepiti finančno moč Evrope in regije

Dostop do kapitala bo odločal o prihodnji konkurenčnosti Evrope. Kampanja Kapitalski trgi 2026 odpira ključna vprašanja razvoja.
23. 6. 2026 | 08:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
Kapitalski trgi

Podjetja na bankah potencialno izgubljajo milijone

Več kot 11 milijard evrov mrtvega kapitala v bančnih vlogah, na kapitalskih trgih pa drobtinice.
Milka Bizovičar 23. 6. 2026 | 05:00
Preberite več

Več iz teme

Novak ĐokovićATPCarlos AlcaraztenisJannik SinnerLacoste

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Kultura  |  Vizualna umetnost
Slovo

Umrl je Jurij Hartman

Umetnik najmlajše generacije je kljub rosnim letom ustvaril pomemben opus.
24. 6. 2026 | 15:04
Preberite več
Šport  |  Tenis
Novak Đoković

Kaj imajo skupnega Novak Đoković, koze in joga?

Srbski teniški as je glavni akter nove reklame za znamko Lacoste, ki je navdušila na družbenih omrežjih.
24. 6. 2026 | 15:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Požar

V Kopru zagorel avtobus, potrebna je bila evakuacija

Voznik je med vožnjo opazil dim, zaradi česar je ustavil na postaji.
24. 6. 2026 | 14:48
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brazilska nogometna reprezentanca

Ancelotti potrdil: Neymar pripravljen za vrnitev

Carlo Ancelotti je pred večerom v Miamiju sporočil spodbudno novico za brazilski tabor.
Blaž Potočnik 24. 6. 2026 | 14:42
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Gospod posebnež

Jose Mourinho: Teorija, da si lahko velik brez zmagovanja, je absurdna

Slavni Portugalec je za svoj prvi javni nastop po imenovanju za trenerja Reala Madrida izbral slovito ameriško revijo Vanity Fair. Avtoritete ni kupoval.
24. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Video
Novice  |  Slovenija
Požar

V Kopru zagorel avtobus, potrebna je bila evakuacija

Voznik je med vožnjo opazil dim, zaradi česar je ustavil na postaji.
24. 6. 2026 | 14:48
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Brazilska nogometna reprezentanca

Ancelotti potrdil: Neymar pripravljen za vrnitev

Carlo Ancelotti je pred večerom v Miamiju sporočil spodbudno novico za brazilski tabor.
Blaž Potočnik 24. 6. 2026 | 14:42
Preberite več
Šport  |  Nogomet
Gospod posebnež

Jose Mourinho: Teorija, da si lahko velik brez zmagovanja, je absurdna

Slavni Portugalec je za svoj prvi javni nastop po imenovanju za trenerja Reala Madrida izbral slovito ameriško revijo Vanity Fair. Avtoritete ni kupoval.
24. 6. 2026 | 14:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Novice  |  Slovenija
ŠKODA

Preden zaklenete vrata, naredite še eno preprosto potezo

Preden odpotujete, zavarujte svoj dom pred morebitnim izlivom vode ali poplavo in poskrbite za ustrezno zaščito.
22. 6. 2026 | 08:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Familypark – doživite največji avstrijski zabaviščni park!

En dan komaj zadostuje: zabaviščni park Familypark navdušuje z atrakcijami za vse generacije, z novostmi in idejami za počitnice ob Nežiderskem jezeru
Promo Delo 22. 6. 2026 | 10:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Energetika
Vredno branja

Z evropskimi sredstvi do zmogljivejšega distribucijskega omrežja

Sodobne tehnologije pomembno vplivajo na obremenjenost distribucijskega omrežja.
Promo Delo 22. 6. 2026 | 14:41
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
NOVOST

V ZDA beležijo rekordno rast: kako bo po novem pri nas?

Globalna rast skladov ETF se seli tudi na slovenski trg.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 08:37
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Blokada rame: olajšanje, ki ni zdravljenje

Marsikdo, ki ga muči bolečina v rami, prej ali slej sliši predlog za blokado.
Promo Delo 24. 6. 2026 | 10:45
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije  |  MOON Energetske rešitve
Vredno branja

V slovenske domove prihaja nova tehnologija

Električni avtomobil postaja del domačega energetskega sistema.
22. 6. 2026 | 14:18
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
PRVA POMOČ

Dobra novica, ki bi lahko nekoč rešila življenje vašega bližnjega

Neprofitna organizacija Društvo AED je pred kratkim uspešno izvedla že tretji krog svojega osrednjega projekta »AED v vsako občino«.
Promo Delo 19. 6. 2026 | 07:55
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj zmore mali računalnik, ki ga lahko nosimo v ušesu?

Človeško uho razlikuje več sto tisoč tonov in deluje ves čas. Ko začne sluh pešati, sprememb ne opazimo takoj, sodobna tehnologija pa ponuja veliko možnosti.
18. 6. 2026 | 10:43
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  140 let inovacij
Vredno branja

Prestiž, ki sledi vašemu ritmu

Novi električni Mercedes-Benz GLC združuje učinkovit električni pogon, prestiž, umetno inteligenco, brezhibno udobje in vsakodnevno uporabnost.
Promo Delo 5. 6. 2026 | 15:45
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Sedem razlogov, zakaj se boste letos poleti več smejali

Brezzobost, snemna proteza ali pomanjkanje kosti še ne pomenijo, da rešitve ni. Spoznajte sedem razlogov, zakaj bi lahko bilo letošnje poletje nov začetek
22. 6. 2026 | 09:11
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Last minute počitnice v Turčiji tudi do 20 % ugodneje!

Se vam med gledanjem objav na družbenih omrežjih, ki so te dni polne čarobnih utrinkov na obmorskih destinacijah, toži po morju?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:11
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Digitalna suverenost
Vredno branja

»Če česa v Sloveniji ne manjka, je to znanje« (video)

Digitalna suverenost postaja eno ključnih vprašanj razvoja podjetij in držav. Zakaj so lokacija podatkov, lokalna infrastruktura in zaupanje v digitalne partnerje vse pomembnejši dejavniki konkurenčnosti?
Promo Delo 24. 6. 2026 | 15:34
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetŠportZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoAvstrijska Koroška

Delov poslovni center

ZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeKapitalski trgiMobilne tehnologijeŠportNepremičnineGradbeništvoIzvozniki

Šport

NogometSP 2026KolesarstvoKošarkaLuka DončićZimski športiRokometDrugoZasebnoStave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo