  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Tenis

    V Avstraliji končala še zadnja Slovenka

    Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je končala nastope v posamični konkurenci na odprtem prvenstvu Avstralije.
    Kaja Juvan med eno od akcij. FOTO: William West/AFP
    Galerija
    Kaja Juvan med eno od akcij. FOTO: William West/AFP
    Š. R., STA
    20. 1. 2026 | 09:15
    20. 1. 2026 | 09:26
    A+A-

    Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je končala nastope v posamični konkurenci na odprtem prvenstvu Avstralije. V dvoboju uvodnega kroga je bila po uri in 12 minutah boljša peta nosilka turnirja, Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je slavila s 6:4 in 6:3.

    image_alt
    Kaja Juvan pokazala postavo, Pogačar na snegu z Urško

    Favorizirana tekmica je odpor Ljubljančanke zlomila predvsem z zanesljivim začetnim udarcem; v dvoboju je dosegla kar 83-odstotni izkoristek točk na prvi servis. »Zadovoljna sem s servisi, danes so res dobro delovali. Kaja je dobra igralka in upam, da bova še večkrat igrali. Gre za prvi obračun v Melbournu, zato je bilo tudi nekaj nepotrebnih napak,« je po zmagi dejala Ribakina.

    Slovenija v posamični konkurenci nima več predstavnice

    Juvan se je v prvem nizu dobro kosala z Moskvi rojeno tekmico in bila do desete igre povsem enakovredna, nato pa je pri zaostanku 4:5 storila dvojno napako, kar je Kazahstanka izkoristila za vodstvo v nizih. V drugem je Slovenka v četrti igri izgubila servis, Ribakina je pobegnila na 4:1 in prednosti ni več izpustila. V naslednjem krogu bo Ribakina igrala s Francozinjo Varvaro Grachevo.

    Kaja Juvan in Jelena Ribakina FOTO: Edgar Su/Reuters
    Kaja Juvan in Jelena Ribakina FOTO: Edgar Su/Reuters

    Slovenija tako po izpadu Juvanove v posamični konkurenci na letošnjem Australian Open nima več predstavnice. Že v ponedeljek je Veronika Erjavec v uvodnem krogu klonila proti Poljakinji Magdaleni Fręch, v kvalifikacijah pa se je po dveh zmagah na zadnji oviri ustavila Tamara Zidanšek.

    Melbourne, OP Avstralije (64,4 milijona evrov):
    krog: Jelena Ribakina (Kaz/5) – Kaja Juvan (Slo) 6:4, 6:3

    Premium
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Domen Prevc je še pravočasno prejel opozorilo

    Domen Prevc nadaljuje svoj let proti velikemu kristalnemu globusu. Od četrtka do nedelje v Oberstdorfu svetovno prvenstvo v smučarskih poletih.
    Miha Šimnovec 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Nedelo
    Intervju

    Jurij Zrnec: Nikoli ne moreš biti pripravljen na izgubo najljubše osebe na svetu

    Jurij Zrnec o tem, kako je odigral najtežje prizore v filmu Belo se pere na devetdeset, lepih starih časih in zadregah, ki jih povzroča svojim otrokom.
    Lucijan Zalokar 18. 1. 2026 | 07:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ostri odzivi na Trumpove grožnje

    Nemška industrija ima Trumpa dovolj

    Gospodarstvo in tudi ekonomski svetovalci Merzeve vlade podpirajo protiukrepe.
    Barbara Zimic 19. 1. 2026 | 15:05
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Levica rešuje večinoma ljudi, ki je sploh ne volijo

    Dr. Samo Uhan o političnih posledicah ugotovitve Komisije za preprečevanje korupcije za predsednika vlade in levosredinski pol.
    Uroš Esih 19. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Fibromialgija: kronično stanje, ki občutno zmanjša kakovost življenja

    Ste naveličani življenja v stalnih bolečinah? Ko bi se morali zjutraj zbuditi spočiti, pa vam telo ne dopušča drugega, kot da vzamete protibolečinska sredstva?
    Promo Delo 7. 1. 2025 | 10:03
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Preverili smo: to so TOP grške počitniške destinacije leta 2026!

    Grčija je ena najbolj priljubljenih počitniških destinacij v Evropi z več sto turističnimi območji. Kateri deli bodo v 2026 še posebej priljubljeni?
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 11:28
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Življenjsko dobo betonov lahko podaljšamo na tristo let

    Pri vpeljevanju novih materialov v grajeno okolje moramo biti pozorni na potencialne dolgoročne vplive, opozarja Violeta Bokan-Bosiljkov, dekanja UL FGG.
    Milka Bizovičar 17. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Umetna inteligenca, startupi in pritisk uspeha: kaj danes žene mlade podjetnike

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekomu Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    Gregor Knafelc 15. 1. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Kaja JuvanJelena RibakinaOP Avstralijeodprto prvenstvo AvstralijeTamara Zidanšek

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Španija

    V Španiji po hudi železniški nesreči poteka tridnevno žalovanje

    Premier Pedro Sanchez je v ponedeljek ob obisku prizorišča nesreče obljubil temeljito preiskavo, ki da bo prinesla vse odgovore.
    20. 1. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Slovenija

    Ginekologinja in diskriminirana pacientka dosegli sodno poravnavo

    V postopku ugotavljanja diskriminacije je Zagovornik prejel pojasnilo Zdravniške zbornice, da takšen ugovor vesti ni dopusten.
    20. 1. 2026 | 10:20
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Recenzijski izvod

    Pravljično spleten pesniški jezik

    V zbirki Tine Volarič vse brbota od življenjske emanacije, vse šelesti, se vije, radovedno raste v svet, ima svojo voljo, svoj glas ali sled.
    20. 1. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko otroci izginejo, se zgodba začne

    V romanu Razpoka v tišini Javierja Castilla že tretjič nastopi novinarka Miren Triggs
    20. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Odhod(i)

    Literarno slovo

    S knjigo Odhod(i) se veliki romanopisec Julian Barnes poslavlja z refleksijami o telesni minljivosti in nezanesljivi igri spomina.
    Peter Rak 20. 1. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Ocene
    Recenzijski izvod

    Pravljično spleten pesniški jezik

    V zbirki Tine Volarič vse brbota od življenjske emanacije, vse šelesti, se vije, radovedno raste v svet, ima svojo voljo, svoj glas ali sled.
    20. 1. 2026 | 10:09
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Vredno branja

    Ko otroci izginejo, se zgodba začne

    V romanu Razpoka v tišini Javierja Castilla že tretjič nastopi novinarka Miren Triggs
    20. 1. 2026 | 10:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    Odhod(i)

    Literarno slovo

    S knjigo Odhod(i) se veliki romanopisec Julian Barnes poslavlja z refleksijami o telesni minljivosti in nezanesljivi igri spomina.
    Peter Rak 20. 1. 2026 | 09:56
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Amerika se je odločila, da bo Kitajski odprla dostop

    Vodja razvoja, raziskav in inovacij v Telekom Slovenije Kristijan Melinc in podjetnik mlajše generacije Matic Mele o različnih poteh, ki vodijo v podjetništvo.
    15. 1. 2026 | 15:08
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Kdo je upravičen do pravočasnega financiranja?

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Sami se lahko odločimo, kakšen bo naš nevidni sostanovalec

    Prezračevalni sistemi v stanovanjih in hišah pomembno vplivajo na zdravje uporabnikov, vrednost nepremičnine in dolgoročno vzdržnost bivalnega okolja.
    Promo Delo 19. 1. 2026 | 09:48
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSmučarski skokiKolesarstvoDrugi športiŠport zasebnoŠportne staveRokometTenis

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo