V Avstraliji končala še zadnja Slovenka

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je končala nastope v posamični konkurenci na odprtem prvenstvu Avstralije. V dvoboju uvodnega kroga je bila po uri in 12 minutah boljša peta nosilka turnirja, Kazahstanka Jelena Ribakina, ki je slavila s 6:4 in 6:3.

Favorizirana tekmica je odpor Ljubljančanke zlomila predvsem z zanesljivim začetnim udarcem; v dvoboju je dosegla kar 83-odstotni izkoristek točk na prvi servis. »Zadovoljna sem s servisi, danes so res dobro delovali. Kaja je dobra igralka in upam, da bova še večkrat igrali. Gre za prvi obračun v Melbournu, zato je bilo tudi nekaj nepotrebnih napak,« je po zmagi dejala Ribakina.

Slovenija v posamični konkurenci nima več predstavnice

Juvan se je v prvem nizu dobro kosala z Moskvi rojeno tekmico in bila do desete igre povsem enakovredna, nato pa je pri zaostanku 4:5 storila dvojno napako, kar je Kazahstanka izkoristila za vodstvo v nizih. V drugem je Slovenka v četrti igri izgubila servis, Ribakina je pobegnila na 4:1 in prednosti ni več izpustila. V naslednjem krogu bo Ribakina igrala s Francozinjo Varvaro Grachevo.

Kaja Juvan in Jelena Ribakina FOTO: Edgar Su/Reuters

Slovenija tako po izpadu Juvanove v posamični konkurenci na letošnjem Australian Open nima več predstavnice. Že v ponedeljek je Veronika Erjavec v uvodnem krogu klonila proti Poljakinji Magdaleni Fręch, v kvalifikacijah pa se je po dveh zmagah na zadnji oviri ustavila Tamara Zidanšek.