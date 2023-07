Kaja Juvan končala letošnjo pot v Wimbledonu

Edina slovenska predstavnica v glavnem delu turnirja za grand slam v Wimbledonu Kaja Juvan je izpadla v drugem krogu. Premoč je morala priznati 23. igralki na lestvici WTA Rusinji Anastaziji Potapovi, ki je po uri in 45 minutah slavila s 6:3 in 7:5. Navkljub porazu bo 22-letna Ljubljančanka zadovoljna zapustila Wimbledon, saj je s tremi zmagami v kvalifikacijah in uspehu v prvem krogu osvojila dovolj točk WTA, da bo na novi lestvici z 244. mesta napredovala pod 170. mesto.

Za Kajo Juvan Wimbledon ostaja njen najuspešnejši turnir za grand slam. V letih 2021 in 2022 se je prebila med 32 najboljših oziroma v tretji krog. To ji je na ostalih treh največjih turnirjih uspelo le še v Avstraliji 2021.

Slovenka je v prvem nizu izgubila začetni udarec pri rezultatu 4:3, v drugem pa je zapravila vodstvo s 4:2 in zaključno žogo za set na servis tekmice pri 5:4. Zaradi bolečin v kolenu je morala sredi drugega niza poiskati zdravniško pomoč. Po izpadu Kaje Juvan bosta barve Slovenije v Wimbledonu branila še mladinca Matic Križnik in Ena Nala Milić.