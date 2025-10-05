Kaja Juvan ne pozna več poraza

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po zmagi v Ljubljani nadaljevala uspešen niz na turnirjih serije WTA 125. V turškem Samsunu je v finalu po dveh urah igre ugnala tretjepostavljeno Čehinjo Nikolo Bartunkovo s 7:6 (8), 6:3.

V prvem nizu je dvakrat nadoknadila zaostanek in v podaljšani igri izkoristila četrto zaključno žogo. V drugem je bila bolj zanesljiva na servisu in dvoboj zaključila z izkoriščeno tretjo priložnostjo za zmago. Štiriindvajsetletna Ljubljančanka je letos tretjič zaigrala v finalu turnirjev tega ranga – po porazu proti Naomi Osaka v Saint Malu je zdaj povezala zmagi v Ljubljani in Samsunu.

Z novo zmago je Juvanova pridobila 125 točk in se na virtualni lestvici WTA povzpela na 107. mesto, tik za najboljšo stoterico. Med Slovenkami ostaja pred njo le Veronika Erjavec.