Kaja Juvan neuspešna v prvem krogu Guangzhoua

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je po uspešnih kvalifikacijskih nastopih, preko katerih se je prebila na glavni turnir WTA 250 v Guangzhouju, obstala v prvem krogu. Ljubljančanko je po treh nizih, s 6:3, 1:6, 6:3 premagala Američanka Catherine Mcnally, 90. igralka na svetovni lestvici.

Juvan je imela na Kitajskem izjemno naporen razpored, saj je odigrala še tretji dvoboj zaporedoma brez premora. Ne glede na današnji poraz bo Ljubljančanka na naslednji svetovni lestvici WTA napredovala v prvo stoterico.

Na glavnem turnirju v Guangzhouju nastopa tudi najboljša slovenska igralka Veronika Erjavec, ki je v prvem krogu izločila tretjo nosilko, Nemko Tatjano Mario. V drugem bo lopar prekrižala z domačinko Shuai Zhang, 122. igralko na svetovni lestvici.