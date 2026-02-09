Kaja Juvan pridobila tri mesta

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je ostal trdno na prvem mestu lestvice ATP. Po zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije je prednost še povečal, tudi na novi lestvici pa sta najbližja zasledovalca ostala Italijan Jannik Sinner in poraženec Melbourna Srb Novak Đoković.

Med deseterico večjih sprememb ta teden ni bilo, mesti sta zamenjala le Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je po novem šesti, ter Avstralec Alex de Minaur, zdaj osmi.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP ostaja Bor Artnak, ki je izgubil pet mest in je 472. Filip Jeff Planinšek je zdrsnil za devet mest in je 587. Mladi Žiga Šeško, nedavno zmagovalec mladinskega grand slama v Melbournu, pa je na robu prve tisočerice nekoliko napredoval, po novem je za dve mesti višje kot na prejšnji lestvici na 981. mestu.

Carlos Alcaraz je na lestvici ATP še povečal prednost pred Jannikom Sinnerjem. FOTO: William West/AFP

Brez sprememb pori dekletih

Belorusinja Arina Sabalenka je tudi na novi lestvici WTA ostala na prvem mestu, na drugem in tretjem pa sta tako kot prejšnji teden tudi Poljakinja Iga Šwiatek in Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je pridobila tri mesta in je zdaj 94.

Med prvo deseterico je prišlo le do dveh sprememb na robu, zdaj sta na devetem in desetem mestu Ukrajinka Jelina Svitolina in Rusinja Jekaterina Aleksandrova.

Od Slovenk je med stoterico najboljših Kaja Juvan, ki je pridobila tri mesta in je 94. Šest mest je izgubila Veronika Erjavec, zdaj na 109. mestu, 144. igralka sveta pa je po pridobitvi devetih mest Tamara Zidanšek.