  • Delo mediji d.o.o.
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Metering

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Sobotna priloga

Nedelo

Nedeljski izleti

D podkasti

Tiskane izdaje

English

Dober dan!

Hitre povezave
Moje naročnineNaročila
Tenis

Kaja Juvan pridobila tri mesta

Španski teniški zvezdnik trdno na prvem mestu lestvice ATP pred Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem. Arina Sabalenka ostala na vrh med dekleti.
Kaja Juvan je edina med Slovenkami med stoterico najboljših teniških igralk.  FOTO: William West/AFP
Galerija
Kaja Juvan je edina med Slovenkami med stoterico najboljših teniških igralk.  FOTO: William West/AFP
Š. R., STA
9. 2. 2026 | 13:46
9. 2. 2026 | 13:51
2:12
A+A-

Španski teniški zvezdnik Carlos Alcaraz je ostal trdno na prvem mestu lestvice ATP. Po zmagi na odprtem prvenstvu Avstralije je prednost še povečal, tudi na novi lestvici pa sta najbližja zasledovalca ostala Italijan Jannik Sinner in poraženec Melbourna Srb Novak Đoković.

Med deseterico večjih sprememb ta teden ni bilo, mesti sta zamenjala le Kanadčan Felix Auger-Aliassime, ki je po novem šesti, ter Avstralec Alex de Minaur, zdaj osmi.

Najboljši Slovenec na lestvici ATP ostaja Bor Artnak, ki je izgubil pet mest in je 472. Filip Jeff Planinšek je zdrsnil za devet mest in je 587. Mladi Žiga Šeško, nedavno zmagovalec mladinskega grand slama v Melbournu, pa je na robu prve tisočerice nekoliko napredoval, po novem je za dve mesti višje kot na prejšnji lestvici na 981. mestu.

Carlos Alcaraz je na lestvici ATP še povečal prednost pred Jannikom Sinnerjem. FOTO: William West/AFP
Carlos Alcaraz je na lestvici ATP še povečal prednost pred Jannikom Sinnerjem. FOTO: William West/AFP

Brez sprememb pori dekletih

Belorusinja Arina Sabalenka je tudi na novi lestvici WTA ostala na prvem mestu, na drugem in tretjem pa sta tako kot prejšnji teden tudi Poljakinja Iga Šwiatek in Kazahstanka Jelena Ribakina. Najboljša Slovenka Kaja Juvan je pridobila tri mesta in je zdaj 94.

Med prvo deseterico je prišlo le do dveh sprememb na robu, zdaj sta na devetem in desetem mestu Ukrajinka Jelina Svitolina in Rusinja Jekaterina Aleksandrova.

Od Slovenk je med stoterico najboljših Kaja Juvan, ki je pridobila tri mesta in je 94. Šest mest je izgubila Veronika Erjavec, zdaj na 109. mestu, 144. igralka sveta pa je po pridobitvi devetih mest Tamara Zidanšek.

Kazahstanka Elena Ribakina (levo) kljub zmagi na OP Avstralije ni ogrozila Arine Sabalenke na lestvici WTA. FOTO: Hollie Adams/Reuters
Kazahstanka Elena Ribakina (levo) kljub zmagi na OP Avstralije ni ogrozila Arine Sabalenke na lestvici WTA. FOTO: Hollie Adams/Reuters

Sorodni članki

Premium
Šport  |  Tenis
Davisov pokal

Slovenija še ni vrgla puške v koruzo

Po uvodnem dnevu v Velenju turški igralci z 2:0 vodijo proti gostiteljem. Danes na igrišču tudi Žiga Šeško.
Siniša Uroševič 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Nedelo
Žiga in Dejan Šeško

Zmaga v Melbournu za starša še večja odgovornost, da Žiga ostane realen

Z očetom zmagovalca mladinskega odprtega prvenstva Avstralije v tenisu o športni zgodbi družine Šeško iz Hrastnika, ki je na odločilni prelomnici.
Grega Kališnik 6. 2. 2026 | 10:30
Preberite več
Šport  |  Tenis
Španec za zgodovino

Carlos Alcaraz najmlajši teniški igralec z vsemi velikimi slami

V velikem finalu odprtega prvenstva Avstralije je št. 1 na teniški lestvici premagal najboljšega v zgodovini Novaka Đokovića s 3:1 (2:6, 6:2, 6:3, 7:5).
1. 2. 2026 | 13:05
Preberite več
Premium
Nedelo
Smučarija in olimpijske igre

Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Premium
Novice  |  Slovenija
Anketa

Barometer: Največji premik je zaznati v taboru neopredeljenih

Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Šport  |  Zimski športi
Smučarski skoki

Slovenska skakalka po padcu pristala v bolnišnici

Na tekmi celinskega pokala v Kranju je Tinkara Komar padla in bila prepeljana v bolnišnico Jesenice, na srečo se je izognila hujšim poškodbam.
7. 2. 2026 | 14:50
Preberite več
Premium
Šport  |  Zimski športi
Olimpijski dnevnik

Ko se tudi Avstrijec zavzame za Slovenijo ...

Olimpijske igre naj bi bile praznik najboljših, a zaradi administrativnih omejitev v Predazzu manjka več zvenečih imen. Neenotna merila med različnimi panogami.
Miha Šimnovec 8. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

So vam rekli, da ni rešitve? Morda so se zmotili

»Če imate premalo čeljustne kosti, ne morete računati na zobne vsadke.« To je trditev, ki spada v preteklost. Sodobna stroka pozna drugačne odgovore.
Promo Delo 9. 2. 2026 | 08:52
Preberite več
Promo
Magazin  |  Avtomobilno
Vredno branja

MOONcharge: brezskrbno polnjenje za vsa električna vozila

Prodaja električnih vozil v Evropi in tudi v Sloveniji se povečuje. Več električnih avtomobilov na cestah pa pomeni tudi večjo potrebo po zanesljivem polnjenju.
Promo Delo 29. 1. 2026 | 09:43
Preberite več
Promo
Novice  |  Slovenija
Vredno branja

Onkologija danes: več kot zdravljenje raka

»Tudi z rakom imaš lahko lepo življenje.« – Onkologinja Tamara Petrun, dr. med., o upanju, strahu in prihodnosti zdravljenja
Promo Delo 4. 2. 2026 | 12:13
Preberite več
Promo
Magazin  |  Potovanja
Vredno branja

Zimske počitnice brez snega: novo evropsko velneško središče

Zimske počitnice že dolgo niso več samoumevno bele.
Promo Delo 4. 2. 2026 | 13:00
Preberite več
Ne spreglejte
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Prometno vozlišče

Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
Preberite več
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Gradbeništvo

Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
Preberite več

Več iz teme

Arina SabalenkaNovak Đokovićlestvica WTACarlos AlcarazJannik SinnerLestvica ATPTamara ZidanšekKaja JuvanJelena Ribakina

Komentarji

Število komentarjev: 0
Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

VEČ NOVIC
Premium
Gospodarstvo  |  Novice
Opozorila gospodarstva

GZS: Dvigi stroškov dela ogrožajo 66.000 delovnih mest

Gospodarska združenja so kritična do poslovnega okolja v Sloveniji.
Nejc Gole 9. 2. 2026 | 14:17
Preberite več
Novice  |  Slovenija
112

Dveletna stavka dispečerjev danes končana

Po podpisu stavkovnega sporazuma spletna stran Spin ponovno deluje.
9. 2. 2026 | 14:07
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Recenzija Aljaža Krivca

(OCENA) Tomo Virk: Spisi o teorijah romana

Virk si zada nalogo »iz druge roke«, se pravi s pregledom štirih odmevnih teorij romana, ki jih beleži zgodovina literarnih ved.
Aljaž Krivec 9. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Tenis
Lestvici ATP in WTA

Kaja Juvan pridobila tri mesta

Španski teniški zvezdnik trdno na prvem mestu lestvice ATP pred Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem. Arina Sabalenka ostala na vrh med dekleti.
9. 2. 2026 | 13:46
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ugrabitev Nancy Guthrie

Domnevni ugrabitelji zahtevajo 6 milijonov dolarjev v bitcoinih

Iskanje ugrabljene matere znane ameriške novinarke Savannah Guthrie se nadaljuje, pomoč ponudil tudi predsednik Trump.
9. 2. 2026 | 13:30
Preberite več
Premium
Kultura  |  Knjiga
Recenzija Aljaža Krivca

(OCENA) Tomo Virk: Spisi o teorijah romana

Virk si zada nalogo »iz druge roke«, se pravi s pregledom štirih odmevnih teorij romana, ki jih beleži zgodovina literarnih ved.
Aljaž Krivec 9. 2. 2026 | 13:50
Preberite več
Šport  |  Tenis
Lestvici ATP in WTA

Kaja Juvan pridobila tri mesta

Španski teniški zvezdnik trdno na prvem mestu lestvice ATP pred Jannikom Sinnerjem in Novakom Đokovićem. Arina Sabalenka ostala na vrh med dekleti.
9. 2. 2026 | 13:46
Preberite več
Magazin  |  Svet so ljudje
Ugrabitev Nancy Guthrie

Domnevni ugrabitelji zahtevajo 6 milijonov dolarjev v bitcoinih

Iskanje ugrabljene matere znane ameriške novinarke Savannah Guthrie se nadaljuje, pomoč ponudil tudi predsednik Trump.
9. 2. 2026 | 13:30
Preberite več
Predstavitvene vsebine
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Artroza: kako jo učinkovito reševati s fizioterapijo?

Artroza je progresivna nevnetna bolezen, ki doleti milijone ljudi po vsem svetu in lahko močno vpliva na kakovost življenja, če ni ustrezno obravnavana.
Promo Delo 3. 2. 2026 | 08:15
Preberite več
Promo
Gospodarstvo  |  Novice
Vredno branja

Resničnost, ki je le del celotne zgodbe

Ko govorimo o digitalizaciji poslovanja, se pogovor skoraj vedno začne pri e-računih.
Promo Delo 14. 1. 2026 | 13:00
Preberite več
Promo
Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
Vredno branja

Bitumen – nevidni temelj investicij v gradbeništvu

Zakaj je zanesljiva oskrba z bitumnom eden ključnih pogojev za uspešen nov naložbeni cikel v infrastrukturi?
Promo Delo 3. 2. 2026 | 11:21
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kaj dioptrija v resnici pomeni in zakaj se s starostjo spreminja

Zakaj se dioptrija spreminja v mladosti, srednjih letih in starosti? Oftalmologinja pojasni naravne spremembe vida in možnosti korekcije.
Promo Delo 2. 2. 2026 | 14:16
Preberite več
Promo
Magazin  |  Zanimivosti
Vredno branja

Kako zdravimo raztrganje kit rotatorne manšete v rami

Raztrganje kit v ramenskem sklepu je pogosta težava po 40. letu. Ortoped pojasnjuje, kdaj zadostuje fizioterapija in kdaj je potrebna operacija.
Promo Delo 6. 2. 2026 | 12:24
Preberite več

Novice

SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

Gospodarstvo

NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

Delov poslovni center

GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

Šport

Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

Kultura

GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

Mnenja

KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

Magazin

Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

Nedelo

Nedeljski izleti
Facebook
Instagram
X (Twitter)
Tik Tok
LinkedIn
YouTube
Google Play badgeApple AppStore badge
O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo