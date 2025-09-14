Kaja Juvan s svojim prvencem dopolnila veseli teniški dan

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je na domačem turnirju WTA 125 Zavarovalnica Sava Open v Ljubljani slavila prvo turnirsko zmago na tej ravni. V finalu je peta nosilka s 6:4, 6:4 premagala prvo nosilko Švicarko Simono Waltert in dopolnila zmagovalni nedeljski teniški dan, ki ga je z drugo zaporedno zmago na turnirju enake vrednosti na Kitajskem odprla najvišje uvrščena Slovenka na lestvici WTA Veronika Erjavec.

https://www.delo.si/sport/tenis/moja-vrnitev-se-vedno-traja-sem-pa-zadovoljna

V nadaljevanju dogajanja v Tivoliju bo še finale dvojic s slovenskima igralka Dalilo Jakupović in Niko Radišić.

Juvan je do naslova prišla brez izgubljenega niza. V prvem krogu je premagala Švicarko Valentino Ryser, v drugem Italijanko Giorgio Pedone, v četrtfinalu pa je ustavila Madžarko Amarisso Toth. V soboto je v polfinalu zanesljivo premagala še izkušeno Nemko Mono Barthel.

Ljubljančanka je svoj drugi finale na tej ravni začela odlično in si takoj priigrala prednost dveh odvzemov servisa za 3:0. Švicarka je nato vse bolje zadevala in se dvakrat približala 24-letni domačinki. Vseeno je Juvan po vodstvu s 4:3 strnila vrste in zanesljivo povedla z 1:0 v nizih.

V drugem je na veselje domačih gledalcev na dodobra zapolnjenih tribunah v Tivoliju Juvan prišla do odvzema servisa v tretji igri. Malce je popustila v šesti igri in tekmici dovolila izenačenje na 3:3. Za kratko je švicarska vrstnica še povedla, a je Juvan po lepi točki znova z odvzemom servisa prevzela pobudo v deveti igri. V deseti je nato servirala za zmago in suvereno končala dvoboj.

Za nekdaj že 58. igralko sveta je to prva zmaga na turnirjih serije WTA 125. Pred tem je maja igrala v finalu v francoskem Saint Malu, kjer je morala po dveh nizih priznati premoč japonski zvezdnici Naomi Osaka.

Ljubljančanka, ki bo konec novembra praznovala 25. rojstni dan, ima na višji ravni (WTA 250) en naslov med dvojicami iz Cluj-Napoce 2021, na nižji ravni ITF pa osem turnirskih zmag med posameznicami.

Z zmago v Ljubljani se bo Juvan na lestvici WTA v ponedeljek pomaknila na 128. mesto, s čimer bo pridobila 26 mest in znova postala druga najboljša Slovenka na lestvici. Pred njo bo Veronika Erjavec, ki je bila najboljša v Huzhouju in bo prvič v karieri med najboljšo stoterico.

V Tivoliju še finale dvojic. Slovenki Dalila Jakupović in Nika Radišič se bosta pomerili prav proti Waltert in Čehinji Miriam Škoch. Slednji sta v polfinalu v soboto ugnali Juvan in Kristino Novak.