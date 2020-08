Kaja Juvan še naprej zmaguje

Palermo – Slovenska teniška igralka Kaja Juvan je v prvem krogu turnirja WTA v Palermu z nagradnim skladom 202.250 dolarjev premagala drugopostavljeno Čehinjo Marketo Vondroušovo. Devetnajstletna Ljubljančanka, trenutno 121. igralka na svetu, je 18. igralko na lestvici WTA prekosila z 1:6, 7:5 in 6:4 v dveh urah in 30 minutah igre.



Juvanova je tudi tokrat slabše začela, v drugem in tretjem nizu pa je pokazala zobe. Zbrano je igrala predvsem v končnici drugega niza, ko je pri 5:5 dobila dve zaporedni igri. V nadaljevanju je bila še bolj prepričljiva, odločilni tretji niz je odprla s 4:0, lep kapital pa navkljub nekaterim težavam – tekmica se ji je približana na 5:4 – zadržala vse do konca razburljivega dvoboja in odločilni niz dobila s 6:4. V drugem krogu jo čaka zmagovalka italijansko-švedskega obračuna Camila Giorgi – Rebecca Peterson.

Poraz Zidanškove

Neuspešna je bila Tamara Zidanšek, v dveh urah in 26 minutah dolgem dvoboju je morala priznati premoč Francozinji Oceane Dodin, ki je slavila zmago z 2:6, 6:4 in 6:4. Zidanškova bo turnir nadaljevala v igri dvojic skupaj z Nizozemko Arantxo Rus. Že v ponedeljek je izpadla Polona Hercog, od najboljše slovenske igralke na lestvici WTA, ki je trenutno na 45. mestu, je bila v ponedeljek boljša Italijanka Elisabetta Cocciaretto s 7:6 (1) in 6:3.