    Tenis

    Kaja Juvan v prvem kolu z nekdanjo zmagovalko Wimbledona

    Tamara Zidanšek je izgubila v zadnjem krogu kvalifikacij za OP Avstralije, na katerem bosta v glavnem delu turnirja nastopili dve Slovenki.
    Kaja Juvan je na 97. mestu teniške lestvice in si je nastop v glavnem delu turnirja v Melbournu zagotovila neposredno. FOTO: Voranc Vogel
    Kaja Juvan je na 97. mestu teniške lestvice in si je nastop v glavnem delu turnirja v Melbournu zagotovila neposredno. FOTO: Voranc Vogel
    T. E., STA
    15. 1. 2026 | 07:54
    15. 1. 2026 | 07:58
    1:40
    Najboljši slovenski teniški igralki Kaji Juvan žreb prvega turnirja za veliki slam v sezoni, odprtega prvenstva Avstralije, ni bil najbolj naklonjen. Ta ji je že v uvodnem krogu namenil peto nosilko in eno od favoritinj, Kazahstanko Jeleno Ribakino. Veroniko Erjavec pa v prvem krogu čaka dvoboj s Poljakinjo Magdaleno Frech, 57. igralko sveta.

    Težko je verjeti: Avstrijec pozabil na pravilo in ostal brez Avstralije

    Tako Juvanova (97.) kot Erjavčeva (99.), ki sta obe uvrščeni med prvo stoterico na svetovni lestvici, sta si nastop na uvodnem grand slamu na peti celini zagotovili neposredno. Prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka bo nastope v Melbournu začela proti Francozinji Tiantsoi Rakotomanga Rajaonah.

    V kvalifikacijah je od Slovenk v Melbournu igrala Tamara Zidanšek, vendar je po uvodnih dveh zmagah obstala na zadnji oviri. V dveh nizih jo je premagala Kitajka Yue Yuan.

    V moškem delu turnirja sta na isti polovici žreba branilec naslova Italijan Jannik Sinner in Srb Novak Đoković. Številka 1 Carlos Alcaraz se bo na uvodni tekmi pomeril z domačinom Adamom Waltonom in v Melbournu poskušal osvojiti edini pokal za grand slam, ki mu še manjka v vitrini.

    Šport  |  Rokomet
    Štart spektakla

    Bodo Danci dokončali zbirko? Bodo Slovenci med »temnimi konji«?

    Danes začetek 17. eura v rokometu s štirimi tekmami. Danska z dvema asoma velik favorit. Janc in Kodrin: Negativi prepovedan vstop! Obetajo se presenečenja.
    Peter Zalokar 15. 1. 2026 | 05:00
    Šport  |  Nogomet
    Real Madrid

    Drugoligaš v zadnjih sekundah šokiral novega trenerja

    Real Madrid je na prvi tekmi pod vodstvom Alvara Arbeloe v osmini finala španskega kraljevega pokala izgubil proti drugoligašu Albaceteju.
    15. 1. 2026 | 07:29
    Šport  |  Nogomet
    Futsal Euro 2026

    Tudi ko igrajo človek ne jezi se, šteje le rezultat

    Slovenska futsal reprezentanca je začela priprave na domače evropsko prvenstvo. Osnovni cilj preboj iz skupine, želje veliko višje.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 15:20
    Šport  |  Zimski športi
    Biatlon

    Od Slovenk počasnejše le Kazahstanke in Latvijke, Lampičevo je bilo malo strah

    Naša ženska biatlonska štafeta je na preizkušnji za svetovni pokal v Ruhpoldingu pristala na predpredzadnjem 17. mestu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 16:02
    Šport  |  Drugi športi
    Konferenca Sporto

    Han ne skriva visokega cilja: slovenskemu športu 100 milijonov evrov

    Predsednik Uefe Aleksander Čeferin in minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han sta bila gosta pogovora Sporto o financiranju slovenskega športa.
    14. 1. 2026 | 18:07
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Implozija podpore Prerodu Vladimirja Prebiliča

    Politična krajina v Sloveniji se znova vse bolj polarizira.
    Janez Tomažič 14. 1. 2026 | 09:22
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles Lakers

    LeBronov agent predlagal zanimivo menjavo in razburil Los Angeles

    Košarkarji Los Angeles Lakers so z eno najboljših predstav sezone s 141:116 premagali Atlanto. V ospredju pa so znova govorice o menjavi, kriv je Jamesov agent.
    Nejc Grilc 14. 1. 2026 | 09:05
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Vrhunski smučarski tekač brez dlake na jeziku o goljufijah v skokih

    Izjave Mike Vermeulna, ki je nekoč tekmoval v nordijski kombinaciji, so v skakalnih krogih dvignile obilo prahu.
    Miha Šimnovec 14. 1. 2026 | 19:34
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    2026 v znamenju rasti: kratkoročno financiranje ključ do poslovnih priložnosti

    Leto 2026 se za slovensko podjetništvo začenja v znamenju okrevanja in novih priložnosti.
    Promo Delo 15. 1. 2026 | 08:13
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Prihodnost družinskih podjetij: kje najti odgovore za prave strateške odločitve?

    Vsak lastnik ali soustanovitelj družinskega podjetja se na svoji poti neizogibno znajde pred strateškimi prelomnicami.
    Promo Delo 9. 1. 2026 | 13:11
    Zgodbe  |  Digitalna odpornost
    Vredno branja

    Od varnosti k odpornosti: Zakaj se morajo podjetja prilagoditi (video)

    Primož Kučič, direktor digitalnih rešitev v Telekomu Slovenije, v intervjuju opozarja: podcenjevanje tveganj podjetja izpostavlja tihim napadom.
    Promo Delo 8. 1. 2026 | 09:06
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Oddajte ponudbo za najem poslovnih prostorov na Čopovi

    Javno zbiranje zavezujočih ponudb za najem poslovnih prostorov.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 08:58
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Investicije v gradbeništvu 2026: kako se pripraviti na nov investicijski val

    Gradbeni sektor je eden ključnih stebrov gospodarske rasti, saj nam gradbeni projekti v času številnih izzivov pomagajo zgraditi stabilnost in prihodnost.
    10. 1. 2026 | 05:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Analiza

    Pred gradbeništvom dobro leto, a nekateri izzivi ostajajo

    Letos se zaključujejo največji infrastrukturni projekti. Skrbita prenizka produktivnost in pomanjkanje kadra.
    Nejc Gole 9. 1. 2026 | 12:19
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Tarčno zdravljenje raka pomemben del sodobnih terapij

    Radioligandne terapije so na voljo tudi bolnikom v Sloveniji v okviru javnega zdravstvenega sistema.
    Milka Bizovičar 8. 1. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Košak: Če se ravnovesja ne uredijo, bodo stroške nosili uporabniki

    Boštjan Košak: Smo eden najbolj reguliranih operaterjev v EU, kar nas postavlja v neenak položaj in zavira naložbe.
    Gregor Knafelc 8. 1. 2026 | 00:00
    Kaja JuvanOP AvstralijeMelbourneJelena RibakinaCarlos AlcarazArina SabalenkaJannik SinnerTamara ZidanšekVeronika Erjavec

    Magazin  |  Svet so ljudje
    Jodi Ellen Malpas

    Zdravila za svojo bolezen še nisem našla in nisem prepričana, da si ga želim

    Pisateljica Jodi Ellen Malpas razkriva, kako naivna je bila ob začetku kariere, kakšni moški jo privlačijo in zakaj včasih piše iz njihove perspektive.
    Teja Roglič 15. 1. 2026 | 09:05
    Novice  |  Svet
    Omejevanje umetne inteligence

    Omrežje X sprejelo ukrepe za omejitev orodja, ki ustvarja otroško pornografijo

    Zaradi ostrega mednarodnega odziva so bili pri omrežju X primorani sprejeti varnostne ukrepe, ki naj bi omejili sposobnosti njihovega klepetalnega robota grok.
    15. 1. 2026 | 08:47
    Šport  |  Zimski športi
    Liga NHL

    Kralji brez Kopitarja se v podaljšku niso dolgo upirali

    Los Angeles Kings so v podaljšku izgubili proti Las Vegas Golden Knights. Kralji so na devetem mestu v zahodni konferenci.
    15. 1. 2026 | 08:27
    Magazin  |  Kulinarika
    Odprta kuhinja

    Recept dneva: Germknödel, priljubljeni cmoki avstrijskih smučišč

    Kvašeni cmoki najbolj prijajo še topli, ko so fino mehki in puhasti, ko jih prerežemo, pa se iz njih pocedi aromatičen slivov džem z blagim okusom po rumu.
    Jasmina Pirnar Krope 15. 1. 2026 | 08:11
    Kultura  |  Glasba
    BUMfest

    Več kot 70 tolkalcev bo znova zavzelo žalski oder

    Na 18. mednarodnem festivalu tolkalnih skupin BUMfest v Žalcu pričakujejo zasedbe iz Burkine Faso, Nizozemske, Tajvana in Slovenije.
    15. 1. 2026 | 08:00
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Datum, ki si ga velja zapomniti: 26. februar

    ŠTIRI DRŽAVE, ENA REVIJA: Slovenija, Hrvaška, Srbija in BiH v edinstvenem sodelovanju. Postanite del te zgodbe.
    18. 12. 2025 | 13:01
    Gospodarstvo  |  Avstrijska Koroška
    Vredno branja

    Od sončne energije do čipov: razvojni model Koroške

    Preplet industrije, raziskav in izobraževanja pospešuje zeleni prehod in krepi tehnološko suverenost.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 13:44
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Kako povečati hitrost, varnost in produktivnost računalnika?

    Novo leto je idealen trenutek, da nadgradite svojo tehnologijo in povečate produktivnost v prihajajočem letu.
    Promo Delo 1. 1. 2026 | 09:24
    Novice  |  Slovenija
    OGREVANJE

    Ko zunaj pritisne mraz, plin poskrbi za toplino

    Plinsko ogrevanje deluje zanesljivo tudi pri najnižjih zimskih temperaturah
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 12:55
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbena doživetja za hladne dni

    Zimski festival bo med 10. februarjem in 2. marcem 2026 že devetič zaznamoval kulturno dogajanje v Ljubljani.
    Promo Delo 12. 1. 2026 | 15:46
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vzroki, simptomi in učinkovite metode zdravljenja trna v peti

    Bolečina pri trnu v peti je lahko tako neznosna, da vam lahko popolnoma ohromi vsakdanjik. Na srečo obstajajo učinkovite rešitve brez kirurškega posega.
    Promo Delo 13. 1. 2026 | 08:56
