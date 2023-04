Kaja Juvan za uvod proti favorizirani Romunki

Žreb je določil, da bosta uvodno partijo teniškega dvoboja pokala Billie Jean King (BJK) med Slovenijo in Romunijo jutri v Kopru odigrali Kaja Juvan in Ana Bogdan. Uvodna tekma se bo začela ob 13. uri. Nato bo sledil še obračun med Tamaro Zidanšek in Jaqueline Adina Cristian.

Naša najvišje uvrščena igralka na lestvici WTA je ta čas Tamara Zidanšek, ki zaseda 102. mesto, devetnajst mest za njo je Kaja Juvan. Od obeh Romunk je boljša Ana Bogdan, ki drži 58. mesto, medtem ko je Jaqueline Adina Cristian na 180. mestu.

Slovenija in Romunija se bosta na teniških igriščih Bonifike potegovali za mesto na zaključnem turnirju najboljše dvanajsterice reprezentanc na svetu, ki bo novembra letos.

Na zaključni turnir sta že uvrščeni Švica kot zmagovalka pokala Billie Jean King 2022 in Avstralija kot lanska finalistka, eno mesto bo zapolnila povabljena ekipa, preostalih devet reprezentanc pa bo znanih ta konec tedna.

Preostali dvoboji kvalifikacij so: Španija – Mehika, Ukrajina – Češka, Velika Britanija – Francija, Kanada – Belgija, ZDA – Avstrija, Slovaška – Italija, Nemčija – Brazilija in Kazahstan – Poljska.