Kaja Juvan: Žal mi je, da nisem dosegla še kakšne zmage

Za našo edino udeleženko letošnjega glavnega wimbledonskega turnirja Kajo Juvan je napočil čas slovesa od Londona. Danes bo odšla domov s številnimi spoznanji, lepimi petimi predstavami in mislijo, da bi lahko v 2. kolu proti favorizirani Rusinji Anastasiji Potapovi dosegla še kaj več od poraza po konkurenčni igri s 3:6, 5:7. Predvsem pa si najprej želi odpraviti lažjo poškodbo stegenske mišice, ki jo je zmotila prav med omenjenim dvobojem.

Kaja, najprej nam povejte, kako je zdaj po prespani noči s to mišico?

K sreči res ne gre za nič hujšega. Pri enem od gibov na igrišču sem začutila neprijetno bolečino v mišici, verjamem, da bo ob ustreznem zdravljenju in počitku že čez nekaj dni precej bolje. Potem ko se mi je to zgodilo, me je malo oviralo, zlasti ker gre tu za travnato igrišče in je osnovni položaj z loparjem nižji kot ponavadi. Trudila sem se pravilno premikati, morda mi je malo zmanjkalo eksplozivnosti. Vseeno pa menim, da sem imela možnost na tej tekmi, da bi tudi zmagala.

Kakšna se vam je zdela tekmica, ne nazadnje je Potapova zdaj precej višje na mednarodni lestvici kot pa vi?

Njena odlika je, da si ne privošči velikih nihanj med igro, igra močno in naravnost. Tudi servira dobro. Morda njen tenis ni raznovrsten, je enoličen, toda očitno tudi uspešen. Ni naključno na visoko na lestvici, ni pa to takšna raven, da jaz proti njej ne bi mogla igrati. Ne nazadnje sem bila od začetka enakovredna, enkrat je dobila igro na moj servis in to je odločilo v prvem nizu.

Na slovitem turnirju je letos odigrala pet dvobojev. FOTO: N. R.

Kako bi se sicer ozrli k vašemu letošnjemu Wimbledonu in najprej zahtevnim kvalifikacijskim predstavam nato pa še dvema v glavnem turnirju?

Zelo pozitivno se bom zdaj ozrla k tema dvema tednoma. Že v pogovoru z vami pred odhodom na turnir, sem poudarila, da gre po daljši odsotnosti z igrišč moja igra spet v pravo smer in zdaj sem se o tem še bolj prepričala. Obenem opažam rezerve in verjamem, da sem lahko še uspešnejša. Žal mi pa je, da nisem dobila še kakšne tekme in se uvrstila v drugi teden glavnega turnirja.

Kako sicer zdaj napovedujete končni razplet tega najodmevnejšega teniškega turnirja?

V moški konkurenci je verjetno težko razmišljati kako drugače kot novo lovoriko napovedati Novaku Đokoviću. Med dekleti pa izstopajo Iga Šwiatek, Jelena Ribakina in Arina Sabalenka. Res pa je travnata podlaga posebna, zato brez presenečenj ponavadi ne gre.

Kakšni bodo vaši prihajajoči tedni?

Prva naloga je počivati in regenerirati obolelo mišico. Nato me čakajo kvalifikacije za turnir WTA 250 v Budimpešti na pesku, odšla bom tudi v Hamburg, nato na drugo stran Atlantika, kjer bodo na kakšnem turnirju že misli uhajale k odprtem prvenstvu ZDA.