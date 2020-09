FOTO:Kaja ogrozila Estonko, toda zasuka le ni bilo

New York

Za slovenski tenis ni več akterjev v posamični konkurenci, bo pa Andreja Klepač nadaljevala svojo zgodbo med dvojicami. Skupaj s Čehinjo Lucie Hradecko sta se v 1. kolu veselili gladke zmage proti romunsko-španski navezi Raluca Ioana Olaru-Sarra Sorribes Tormo (6:3, 6:2). Sicer pa na prizorišču močno odmeva mejnik vodilne ameriške teniške zvezdnice Serene Williams. Potem ko je v uvodnem kolu pričakovano ugnala rojakinjo Kristie Ahn (7:5, 6:3), je bila to njena že 102. zmaga na tem turnirju, kar je zdaj rekordni dosežek. Doslej si je število zmag (101) na vrhu delila z Chris Evert.

- Slovenija nima več adutov v posamični konkurenci odprtega prvenstva ZDA v tenisu. Potem ko se je od turnirja s porazom že v 1. kolu poslovilje sinoči sledil konec tekmovanja tudi za obetavno. Toda najstnica je svoj cilj uresničila. Ugnala je za uvod slabše postavljeno igralko, nakar pa včeraj le ni bila konkurenčna proti favorizirani Estonki14. nosilki ženskega dela tega prestižnega turnirja iz serije za grand slam.Ljubljančanka je dvoboj drugega kola po uri in četrt izgubila s 4:6, 1:6, predvsem ob začetku obeh nizov ni bila na tisti ravni, ki bi jo vodila h podvigu zmage proti trenutno eni od bolj vročih igralk na svetovni teniški sceni. »Nedvomno, Anett je zdaj že tik ob najboljših. Točka ali dve, pa bi lahko osvojila že v prejšnjem tednu turnir, ki so ga preselili iz Cincinnatija v New York,« je takoj po koncu včerajšnje predstave dejal, trener Juvanove, nakar se je še natančneje ozrl k nastopu svoje igralke: »Kaja se je v prvem nizu po tistem uvodnem zaostanku zelo lepo vrnila v igro, a popolnega zasuka nato le ni bilo. Ni kaj, proti tako kakovostni tekmici bi morala biti res zelo prepričljiva, jasno pa je bilo, da ji manjka izkušenj, to je bil vendarle za njo prvi turnir za grand slam v New Yorku na tej trdi podlagi.«Naša devetnajstletnica se je v nekaterih nastopih po daljši prekinitvi predstavila v lepi luči, v Palermu je ugnala denimoiz imenitne šole čeških teniških igralk, lani finalistko Roland Garrosa, tudi uspeh v prvem newyorškem kolu proti Američankini bil kar samoumeven, saj je Američanka v zadnjih tednih zbrala precej več treninga na trdi podlagi kot mlada slovenska igralka, ki bo danes odpotovala iz New Yorka. Sezono bo nato nadaljevala na turnirju serije WTA v Istanbulu in po tem usmerila misli in svojo energijo k naslednjemu turnirju za grand slam, zadnjemu v tej nenavadni sezoni, v Parizu.Slabše volje pa je ob slovesu z ZDA edini Slovenec v moški konkurenci na odprtem prvenstvu – Aljaž Bedene. Po spodbudnih predstavah prejšnjega tedna in dveh zmagah proti višje postavljenima tekmecema si edini slovenski adut v moški konkurenci turnirja Aljaž Bedene ni mislil, da se bo od odprtega prvenstva ZDA poslovil že v 1. kolu. Na newyorški generalki je igral spodbudno, zbral štiri zaporedne zmage, izpadel pa šele proti Rusu, pred katerim so na lestvici ATP le. Tokrat pa je bil za Ljubljančana usoden igralec novega valačigar zmaga na zanj prvem turnirju za grand slam je prodrla v središče športne pozornosti na domačem Finskem. Tik ob pripravah nogometne reprezentance za današnjo tekmo z Walesom kot tudi začetkom sezone v KHL, v kateri bodo vnovič igrali hokejisti Jokerita iz Helsinkov.