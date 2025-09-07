Kaja proti Švicarki, Tamara proti Ukrajinki

Prihajajoči ponedeljek bo za slovensko teniško zvezo eden tistih dnevov z oznako D. Začel se bo namreč največji turnir teniških igralk pri nas, WTA 125 z nagradnim skladom 100.000 evrov. Petič doslej bo takšen dogodek v Sloveniji, v času pandemije je imel celo prestižno oznako 250, jasno, da ostaja želja pri omenjeni krovni organizaciji, da bi še kdaj imeli na Slovenskem »dvestopetdesetko«.

Nedeljsko popoldne v Tivoliju, blizu teniškega centra (tri igrišča bodo tekmovalna, dve pa za trening), je prineslo žreb, v središču pozornosti je bilo šest slovenskih igralk. Žreb jim je tako prinesel naslednje tekmice – Tamara Zidanšek: Oleksanbdra Olijnikova (Ukr), Kaja Juvan: Valentina Ryser (Švi), Dalila Jakupović: Aurora Zantedeschi (Ita), Nika Radišič: Dominika Salakova (Češ), Pia Lovrič: Renata Jamrichova (Svk), ter Kristina Novak: Anastazija Soboljeva (Ukr).

»Vesela sem, ker bom igrala v domačem mestu, kar se ti v pisanem teniškem urniku redko zgodi. Sicer pa sem zadovoljna, kako sem se po enoletni odsotnosti vrnila k tekmovalni karavani, čeprav sem si želela kakšno zmago več. Res pa je, da igralke po daljši prekinitvi potrebujejo različen čas za vrnitev na vrhunsko raven. Nekatere začnejo kar hitro spet zmagovati, druge dolgo morajo ohranjati potrpežljivost," je ob žrebu poudarila Kaja, ki je pred kratkim v Švici videla svojo tekmico v ljubljanskem 1. kolu, ne more pa oceniti, kako močna je zares.

Tamara Zidanšek je v zadnjih dneh okrevala po okužbi s koronavirusom. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

In naša druga udarna igralka v prihajajočih dneh Tamara? V zadnjih dneh je prestala okužbo s koronavirusom, kot nam je dejala, pa posledice še zdaleč niso bile tako zoprne kot takrat, ko jo je to doletelo sredi pandemije. »Deset dni sem tokrat večinoma ležala, opravila pa sem nekaj treningov, da bom sposobna igrati. Potem bom šla od tekme do tekme. Najprej me čaka Olijnikova, ki je nepredvidljiva in se zelo bori na igrišču,« nam je dejala ter dodala, da si je dodobra ogledala odprto prvenstvo ZDA, ker je pač veliko morala počivati in je tako imela dovolj časa za spremljanje prenosov iz New Yorka.

Turnir v Ljubljani se bo v ponedeljek začel ob 10. uri in bo trajal do nedelje, ko bo v popoldanskih urah finale posameznic.