Kar zmešalo bi se ji, če bi bila letos v koži Serene Williams

Martina Navratilova je rekorderka po številu uspehov v Wimbledonu.







Kot pravi, je koronavirus najbolj prizadel Federerja in Williamsovo.







Američanka je vnovič obtičala v lovu na dosežek Margaret Court.

Wimbledon večji od tenisa

Martina Navratilova po enem od zmagoslavij v njej tako ljubem Wimbledonu. FOTO: Reuters

Federer prvič nemočen

Minula meseca sta sprožila množično travmo v svetu športa. Ne le med čakajočimi na nadaljevanje tekmovanj, temveč tudi za vse, ki so morali povsem spremeniti način življenja in v srcih čutijo veliko vrzel. Tako kot nekdanja teniška šampionka, v 70. in 80. letih zmagovalka kar 59 turnirjev za veliki slam; 18 med posameznicami, 31 med ženskimi dvojicami in 10 med mešanimi pari.V Pragi rojena 63-letnica, ki je leta 1975 zaprosila za politični azil v ZDA in šest let pozneje postala ameriška državljanka, živi v Sarasoti na Floridi v družbi svoje soproge, nekdanje mis Sovjetske zveze. Med čakanjem na normalizacijo razmer najbolj obžaluje, da prvič po letu 1973 ne bo mogla prisostvovati turnirju v Wimbledonu. Prestižno teniško prireditev so namreč prvič odpovedali po koncu druge svetovne vojne.»Med teniškimi igralci se je uveljavila tradicija, da smo na silvestrovo vselej nazdravili na uspešen nastop v Wimbledonu. Vedno sem navdušeno potovala v London od 16. leta starosti, niti enkrat nisem manjkala. Zdaj ko bo leto minilo brez turnirja, me po svoje kar mika, da bi vseeno sedla na letalo, pa čeprav le za to, da bi se dotaknila svete trave,« razmišlja Navratilova, ki je na wimbledonskem turnirju devetkrat zmagala med posameznicami, največkrat v zgodovini tenisa.»Podobno kotsem bila vedno v posebnem ljubezenskem razmerju z Wimbledonom. Tamkajšnji turnir je za naju večji od tenisa in večji od športa. Minuli težki tedni so nas pripravili do spoznanja, da je šport svojevrstno razkošje, in kako srečni so lahko športniki, ker se preživljajo z nečim, kar imajo zelo radi,« meni legendarna teniška igralka, ki se lahko pohvali s kariernim velikim slamom tako med posameznicami kot v dvojicah. Na štirih največjih turnirjih sezone je še najmanj uspeha požela na Roland Garrosu, kjer je v posamični konkurenci zmagala »le« dvakrat.»Doslej je velike turnirje preprečila le vojna. Letos nas je vse prizadel novi koronavirus, pri tenisu verjetno še najboljin, ki bosta kmalu dopolnila 39 let. Roger bi resda moral izpustiti prvo polovico sezone po operaciji kolena, a bi se moral vrniti v Wimbledonu, kjer je zmagal osemkrat, največkrat med vsemi. Zdaj je prvič naletel na nevidnega sovražnika, proti kateremu se ne more boriti, lahko le upa, da bo svoje storila medicina. Razmere so prizadele tudi, ki je osvojil le en turnir za veliki slam manj kot Roger (19:20) in je drugi na večni teniški lestvici, vendar je pet mlajši,« meni Navratilova, ki najbolj sočustvuje s Sereno Williams.»Ponujala se ji je čudovita možnost, da bi izboljšala rekordki je zmagala na 24 turnirjih za veliki slam, a je obtičala pri 23. Po nizu neizkoriščenih priložnosti je morala prisilno odložiti lopar, medtem ko čas teče. Če bi bila na njenem mestu, bi se mi zmešalo. Še vedno mislim, da lahko osvoji 24. veliki turnir, čeprav je po zmagi v Avstraliji 2017 izgubila v štirih zaporednih finalih, kar je opogumilo njene tekmice. A žeje nekoč dejala, da se pravi šampioni znajo prilagoditi,« ocenjuje Martina Navratilova.