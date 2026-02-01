Kdo je 17-letni Žiga Šeško, ki piše zgodovino?

Obiskoval je Piattijevo akademijo v Italiji, Nadalovo akademijo na Majorki, ...

Žiga Šeško, 17-letni Hrastničan, je ime, ki se je v svetovnem mladinskem tenisu zapisalo z zlatimi črkami - dosegel je zgodovinski uspeh, ko je na mladinskem odprtem prvenstvu Avstralije v Melbournu premagal Američana Keatona Hancea s 4:6, 6:3, 6:4 in postal prvi Slovenec z naslovom na grand slam turnirju v mladinski konkurenci. Žiga se je z tenisom srečal že v Zasavju. »Prvič sem teniški lopar držal v roki v domačem Hrastniku. Oče me je pripeljal na igrišče, pri osmih, devetih letih pa sem prihajal sam v skupino trenirat. Težava je bila le v tem, da v domačem kraju ni bilo pokritih igrišč za zimsko obdobje,« je za Delo povedal Šeško. Sprva je treniral tudi nogomet in kajakaštvo, a ga je tenis kmalu prevzel. Po osnovni šoli v Hrastniku se je vpisal na gimnazijo v Litiji, kjer so ...