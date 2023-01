Kegl izgubil šele v finalu odprtega prvenstva Avstralije

Slovenski teniški igralec Marino Kegl je šele v finalu odprtega prvenstva Avstralije v Melbournu za gluhe in naglušne doživel poraz. Po štirih zmagah v skupinskem delu je bil od 27-letnega Sobočana v zaključnem dvoboju boljši izkušeni Madžar Gabor Mathe.

Četrti nosilec Kegl, ki je pred dnevi postal najboljši parašportnik Slovenije za leto 2022, se je na sploh prvem turnirju za grand slam gluhih in naglušnih v zgodovini predstavil v zelo lepi luči.

Po uvodni zmagi s 6:0 in 6:3 nad Avstralcem Glenom Flindellom je nato s 6:2 in 6:1 premagal Nemca Ursa Breitenbergerja, nakar je bil boljši še od Ekvadorca Andresa Vazqueza (6:1 in 6:2). Pred zadnjin obračunom skupinskega dela si je tako Kegl že zagotovil vsaj dvoboj za tretje mesto. V zadnjem krogu je s 3:6, 6:4 in 7:5 ugnal še prvopostavljenega Čeha Jaroslava Šmedka in si priigral nastop v finalu.

V njem se je pomeril z drugim nosilcem, deset let starejšim Mathejem, sicer prvakom olimpijade gluhih iz leta 2013 v Sofiji. Izkušenejši Madžar je bil v sklepnem dejanju turnirja boljši s 6:4 in 6:2 ter tako postal prvi zmagovalec turnirjev za grand slam za gluhe in naglušne.

Kegl, ki je lansko leto končal na četrtem mestu lestvice gluhih tenisačev, četrti je bil tudi na olimpijadi gluhih v Braziliji, je v Melbourne Parku nastopil tudi v dvojicah, med katerimi pa je v navezi z Breitenbergerjem v prvem krogu klonil proti britansko-indijski dvojici Esah Hayat-Prithvi Sekhar (2:6, 6:4 in 8:10).