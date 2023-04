Ker Novak Đoković ni smel v ZDA, je vadil na pesku

V nadaljevanju preberite:

Ker se ni cepil proti covidu-19, Novak Đoković ni mogel igrati na teniških turnirjih serije masters v Indian Wellsu in Miamiju in je tako po rekordnih 380 tednih na vrhu lestvice ATP moral do ponedeljka prepustiti številko 1 Carlosu Alcarazu. V četrtek je izvedel, da je ameriški senat odpravil omejitve, kar pomeni, da bo lahko septembra lovil četrto zmago na OP ZDA, hkrati pa se je sprijaznil, da vsak zaplet prinese tudi nekaj dobrega. Medtem ko so njegovi tekmeci igrali na trdi podlagi, se je lahko temeljito pripravil na začetek sezone na pesku z vrhuncem na Roland-Garrosu.

Svetovna elita bo prešla nanjo že od 8. do 16. t. m v Monte Carlu. Đoković je sicer do selitve v špansko Marbello pred poltretjim letom uradno bival v monaški kneževini, toda na tamkajšnjih igriščih ni žel toliko uspeha kot Rafael Nadal. Kako se bo Španec lotil sezone po poškodbi? Srb ima jasen tekmovalni načrt, kaj bodo njegove prednostne naloge? Kolikokrat se je že srečal z Alcarazom?